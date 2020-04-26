Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз. Временно прекращен экспорт пшеницы, ржи, меслина, ячменя и кукурузы.

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Политика Путин выступит с большим обращением Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 6

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Общество Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса. 136

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Здоровье Эпидемиолог перечислил поражаемые коронавирусом органы Коронавирус может поражать не только легкие, но и остальные внутренние органы, приводить к спутанности сознания и потере обоняния. 36

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