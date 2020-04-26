Экономика
Город N (Ростов)Россия приостановила экспорт зерна
Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз. Временно прекращен экспорт пшеницы, ржи, меслина, ячменя и кукурузы.
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Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости вчера в 15:13
Общество
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Общество
В России за сутки зафиксировано 6 411 новых больных коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 6 411 больных коронавирусом: 2 609 случаев протекают без клинических проявлений.
ЧС-ИНФО 04:20
Общество
Билл Гейтс назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что жизнь войдет в нормальное русло минимум через год после окончательной победы над COVID-19.
Российская газета вчера в 22:45
Общество
75 лет назад был казнен Муссолини
После медицинской экспертизы 1 мая 1945 года Муссолини и Петаччи похоронили на миланском кладбище Музокко в безымянной могиле на участке для бедных.
Газета.Ru 03:57
Политика
Лавров: о саммите «нормандской четверки» пока не может и быть речи
Ни о каком саммите и речи быть не может.
РИА Новости вчера в 05:51
Здоровье
Эпидемиолог перечислил поражаемые коронавирусом органы
Коронавирус может поражать не только легкие, но и остальные внутренние органы, приводить к спутанности сознания и потере обоняния.
ToDay News Ufa вчера в 15:14
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
Шоу-бизнес
Начались слушания по иску Меган Маркл против британской прессы
Bimru.ru 26 апреля в 06:29
Автоспорт
Хэмилтон: для меня эти пять лет могут быть последними в «Формуле-1»
Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года.
RT на русском 05:11
Общество
Хуснуллин: губернаторам рекомендовано не останавливать стройки
Губернаторам российских регионов была дана рекомендация по возможности, зависящей от санитарно-эпидемиологической ситуации, не останавливать стройки, заявил в ходе брифинга на сайте правительства РФ вице-премьер Марат Хуснуллин.
РИА Новости 04:12
Происшествия
Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой
Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
Происшествия
В МВД приравняли посещение общественных мест без масок к нарушению режима самоизоляции
Если с 1 мая гражданин появится на улице без маски, то за нарушение самоизоляции он может получить штраф в 3-5 тысяч рублей.
Екатеринбург в интернете 04:21
Религия
Костромские православные отмечают Радоницу
Приводят в порядок могилы, чтят память умерших родственников.
ГТРК Кострома 01:55
Общество
Коронавирус подтвердился у заместителя главы «Аэрофлота»
Один из заместителей генерального директора "Аэрофлота" получил положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию.
Слово и Дело 05:22
Общество
Шойгу досрочно завершил учебный год в образовательных учреждениях МО
РЕН ТВ вчера в 10:18
Здоровье
Во Франции для лечения COVID-19 применили средство от артрита
Французские ученые получили первые положительные результаты исследований по применению средства от ревматоидного артрита при лечении коронавирусной инфекции COVID-19, следует из пресс-релиза французской организации Assistance publique - Hopitaux de Paris.
РИА Новости вчера в 22:01
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник вчера в 06:11
Армия и оружие
США намерены лишить Су-57 критического преимущества перед F-35
Истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II ВВС США модернизирован, количество критических недостатков снижено с тринадцати до семи.
МонаВиста вчера в 08:54
Транспорт
Езда без пропуска по Москве: выписаны первые большие штрафы
Сам автовладелец утверждает, что штраф был выписан ошибочно, поскольку цифровой пропуск на автомобиль им был в установленном порядке оформлен.
Вести.Ru 02:57
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Здоровье
В Москве под наблюдением находятся 20 тыс. пациентов с ОРВИ
На сегодняшний день в Москве на домашнем лечении находятся около 20 тыс. пациентов с симптомами ОРВИ.
Известия 00:33
Общество
В Якутии прокуратура проверит условия содержания вахтовиков Газпрома
Якутск, 28 апреля 2020, 11:12 — REGNUM В Якутии прокуратура Ленского района начала проверку соблюдения прав и законных интересов вахтовых рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО «Газпром добыча Ноябрьск» в условиях распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.
REGNUM 04:12