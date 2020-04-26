Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз. Временно прекращен экспорт пшеницы, ржи, меслина, ячменя и кукурузы.

Политика Япония отказалась от приглашения на День Победы из-за Курил Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что не приедет на празднование Дня Победы в Россию, если его перенесут на 3 сентября, передаёт газета "Асахи", ссылаясь на источники в правительстве.

Футбол Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКА «По моим данным, клуб ищет нового главного тренера, при этом основного кандидата на этот пост пока нет», — говорится в сообщении. 2

Общество Новый КоАП принесет автовладельцам новые штрафы В редакции КоАП, которая вступит в силу с 1 января 2021 года, появятся новые штрафы для автомобилистов России. 5

Происшествия В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. 73

Футбол РПЛ предложила клубам два варианта возобновления сезона Российская Премьер-Лига в соответствии с рекомендациями УЕФА предложила командам два варианта возобновления сезона, говорится в сообщении РПЛ. 4

Общество Вильфанд прогнозирует жаркий 2020 год Нынешний год может попасть в ТОП-5 самых жарких, хотя рекорды по температуре воздуха гарантировать сложно, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 903

Общество На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения» Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года. 201

Политика Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент. 402