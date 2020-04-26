Экономика
Город N (Ростов)Россия приостановила экспорт зерна
Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз. Временно прекращен экспорт пшеницы, ржи, меслина, ячменя и кукурузы.
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Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
Политика
Япония отказалась от приглашения на День Победы из-за Курил
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что не приедет на празднование Дня Победы в Россию, если его перенесут на 3 сентября, передаёт газета "Асахи", ссылаясь на источники в правительстве.
Комсомольская правда 01:15
Политика
Стало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе Трампу
Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса.
Lenta.ru 00:45
Общество
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 59 человек
Ранее коронавируса у приезжих не было, что подтверждено документально. Теперь в регионе подтверждено 454 случая заражения.
ИА Красная Весна вчера в 04:10
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн вчера в 05:52
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Футбол
Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКА
«По моим данным, клуб ищет нового главного тренера, при этом основного кандидата на этот пост пока нет», — говорится в сообщении.
ProstoProSport вчера в 07:11
Общество
Новый КоАП принесет автовладельцам новые штрафы
В редакции КоАП, которая вступит в силу с 1 января 2021 года, появятся новые штрафы для автомобилистов России.
SpeedMe вчера в 04:54
Общество
В России с 2021 года могут обязать регистрировать смартфоны по IMEI
Москва, 28 апреля 2020, 06:53 — REGNUM Обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI) могут ввести в России с июля 2021 года — с принятием соответствующего закона.
REGNUM вчера в 23:53
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Политика
Znak: Компании, которые поставляют тесты на коронавирус в России, связаны с чиновниками и окружением президента
У других частных фирм, которые поставляют тесты, есть связи с Роспотребнадзором и бизнесменами из окружения президента Владимира Путина.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Общество
Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Газета.Ru вчера в 06:05
Происшествия
В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска
Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС вчера в 06:11
Футбол
РПЛ предложила клубам два варианта возобновления сезона
Российская Премьер-Лига в соответствии с рекомендациями УЕФА предложила командам два варианта возобновления сезона, говорится в сообщении РПЛ.
ProstoProSport вчера в 08:30
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
Общество
Вильфанд прогнозирует жаркий 2020 год
Нынешний год может попасть в ТОП-5 самых жарких, хотя рекорды по температуре воздуха гарантировать сложно, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Live24 вчера в 02:00
Наука
Биологи открыли «зомбирующий» пчел вирус
ТАСС Наука вчера в 15:12
Здоровье
Найден препарат от смертельного симптома коронавируса
31 канал Челябинска вчера в 22:58
Общество
На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС вчера в 08:07
Общество
«Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке увольняются медсестры из-за условий работы
Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
Znak.com вчера в 05:35
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер станет дедушкой
Американский актер Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.
Культуромания 26 апреля в 05:50
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Министерство обороны подтвердило подлинность трех видеозаписей ВМС США, на которых видны «летающие объекты, охарактеризованные как неопознанные».
Коммерсантъ вчера в 16:48
Биатлон
Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной
Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:32
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:37
Здоровье
В Москве под наблюдением находятся 20 тысяч пациентов с ОРВИ
На сегодняшний день в Москве на домашнем лечении находятся около 20 тыс. пациентов с симптомами ОРВИ.
Известия 00:33
Шоу-бизнес
Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Коммерсантъ Казань вчера в 02:33
Здоровье
Ущерб здоровью из-за коронавируса сравнили с распадом СССР
Пандемия коронавируса нанесет здоровью россиян отложенный ущерб, сравнимый с распадом СССР.
Lenta.ru вчера в 20:40