Экономика
Город N (Ростов)Россия приостановила экспорт зерна
Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз. Временно прекращен экспорт пшеницы, ржи, меслина, ячменя и кукурузы.
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Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Здоровье
Группа крови, увеличивающая риск заражения коронавирусом, названа
В наибольшей степени риску заражения коронавирусом подвержены люди со второй группой крови, отмечает Владимир Круглый, член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ.
ToDay News Ufa вчера в 12:51
Экономика
Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы
Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg.
Российская газета 03:18
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Политика
Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B. V. По словам польского политика, ситуация очень похожа.
РБК 03:48
Общество
Попова призвала россиян готовиться к изменениям в жизни после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что привычная жизнь россиян после окончания пандемии изменится.
Аргументы и Факты вчера в 02:17
Общество
В России за сутки 6411 человек заразились коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6 411, до 93 558, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
РИА Новости 03:53
Политика
Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны вчера в 04:12
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
В Крыму выявили девять новых случаев коронавируса
За сутки в Крыму зафиксировали девять новых случаев коронавируса, общее число приблизилось к 80, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:23
Политика
Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии
Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС).
РБК вчера в 17:18
Общество
В Свердловской области подтвердилось 85 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за последние сутки подтвердилось сразу 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Политсовет 03:54
Общество
Ученые назвали дату окончания вспышки коронавируса в России
Исследователи из Университета технологий и дизайна Сингапура SUTD предсказали, что окончания ситуации с распространением коронавируса в России стоит ожидать в июле этого года.
Страна Советов on-line вчера в 09:32
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс
Российская газета 26 апреля в 07:57
Общество
Билл Гейтс назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что жизнь войдет в нормальное русло минимум через год после окончательной победы над COVID-19.
Российская газета вчера в 22:45
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Политика
Трамп отказался рассказывать о самочувствии Ким Чен Ына
Российская газета вчера в 23:43
Общество
В Москве от коронавируса вылечились уже более 4 тысяч человек
За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 606 человек — это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни.
Эхо Москвы 03:25
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor вчера в 02:31
Происшествия
В Пермском крае от коронавируса скончались семь человек
У обоих диагностирован коронавирус. В Роспотребнадзоре рассказали о новых заболевших в Пермском крае.
Business Class (Пермь) 02:37
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Происшествия
Пострадавшего при взрыве в авто в Волгограде прооперировали
Вечером 27 апреля на улице Хорошева в Волгограде в автомобиле 69-летнего мужчины произошел взрыв.
Известия 01:56
Футбол
Уткин вступился за раскритиковавшего власть российского футболиста
Журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале вступился за вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, раскритиковавшего власть в России.
Lenta.ru 03:41
Здоровье
В России назвали опасность госпитализации при коронавирусе
Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев назвал опасность госпитализации при заражении коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 21:57