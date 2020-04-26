Экономика

Город N (Ростов)Город N (Ростов)Россия приостановила экспорт зерна

Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз. Временно прекращен экспорт пшеницы, ржи, меслина, ячменя и кукурузы.
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Россия приостанавливает экспорт зерновых за пределы ЕАЭС до 1 июля

RT на русском26 апреля в 08:04

Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля

РБК26 апреля в 09:07

Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года

REGNUM26 апреля в 10:22

Хлебом единым: Россия запретила вывоз зерна за рубеж

РИА Новости01:00

ФТС прекратила выпуск новых деклараций для экспорта зерна из России

Интерфакс26 апреля в 08:20

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля

ТАСС26 апреля в 08:11

Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС до 1 июля

Известия26 апреля в 08:09
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

В День Победы на Первом канале выйдет долгожданное продолжение сериала "Диверсант". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала.
Piter.tv 06:09
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Политика

Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:24
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Здоровье

Мэру Екатеринбурга вынесено предупреждение из-за очагов коронавируса

Генеральная прокуратура России вынесла предупреждение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому из-за массового заражения COVID-19 в горбольнице №1.
RT на русском 08:20
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Общество

Американский хор спел советскую песню «Три танкиста» по видеосвязи

Телеканал 360° 08:43
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
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Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
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Футбол

Жиго назвал дату, когда «Спартак» планирует возобновить тренировки

Защитник "Спартака" Самуэль Жиго заявил, что московский клуб планирует возобновить тренировочный процесс 15 мая.
Soccer.ru 08:58
Здоровье

Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников

Авторами письма стали сотрудники пульмонологического, реанимационного, приемного отделений «Курской горбольницы №6». Медработники сообщили, что согласно приказу Курского комитета здравоохранения больница превращена в «отстойник».
Kursk.com 06:34
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Общество

ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму

Копии документов были переданы в Государственный архив республики и Архив Севастополя.
Вести.Севастополь 07:39
Политика

Путин выступит с большим обращением

Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
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Происшествия

Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле

Вечером 26 апреля в Харьковской области без вести пропала 6-летняя девочка. Малышка была в гостях у бабушки в селе Сосновка.
Регион online 05:43
Общество

Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году

Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru вчера в 10:19
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Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
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Космос

Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида

РИА Новости 07:38
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Здоровье

Коронавирус может поражать мозг и центральную нервную систему

Коронавирус нового типа при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях течения заболевания - говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС).
ТАСС 07:58
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Политика

Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
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Общество

Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении движения «Волонтеры победы».
Ведомости вчера в 08:17
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Авто

Range Rover превратили в пуленепробиваемый лимузин

Немецкое тюнинг-ателье Klassen славится трансформацией автомобилей Volkswagen и Mercedes-Benz в ультрароскошные офисы на колёсах.
Российская газета вчера в 02:16
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Экономика

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
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Общество

Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район

Обозреватель Врн вчера в 05:52
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Политика

Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
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Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

Lenta.ru 06:34
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Фигурное катание

Фигуристка предрекла поражение ученицам Тутберидзе на Олимпиаде в КНР

Ученицам тренера Этери Тутберидзе предрекли поражение на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
РЕН ТВ 09:14
Армия и оружие

Над Белгородом в День Победы пролетит военная авиация

REGNUM 08:24
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Общество

Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
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Общество

Стена памяти умершим от коронавируса медикам появилась в Петербурге

Neva.Today 07:04
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Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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Общество

Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
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Армия и оружие

Морпехи США высадились на островах саудитов в Персидском заливе

RuNews24.ru 08:46
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