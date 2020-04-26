Общество
РИА НовостиРоссия приостановила экспорт зерна
Россия приостановила до 1 июля экспорт пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза, сообщили в Минсельхозе.
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с чего всё началось
26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объёме, — уточняется в сообщении на сайте ведомства.News.ruвчера в 08:02
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Россия: квота на экспорт зерна выполнена более чем на 61%. Темпы ускоряются
Зерно Он-Лайн24 апреля в 01:03
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Российское правительство готовит третий пакет мер, направленных на поддержку экономики, в связи с распространением COVID-19, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
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Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском вчера в 06:54
Общество
В Пензенской области обновлена карта заражения коронавирусом
В своем телеграм-канале пресс-секретарь Ивана Белозерцева Дина Черемушкина сообщила, где проживают новые заболевшие.
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Гаджеты
Samsung удивит общественность первым смартфоном с выдвижной камерой
Народные новости 01:56
Общество
Россия отказывается платить Лондону 76 млн рублей по делу Смычковского
Ранее Россия направила запрос в Соединённые Королевство об экстрадиции Смычковского — ключевого фигуранта дела о коррупции в отношении генерала СКР Александра Дрыманова — по делу о взятке в $1 млн за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу «Итальянец».
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Политика
Россияне оценили важность планируемых поправок к Конституции
В числе наиболее значимых для граждан оказалась также поправка об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума — 92 процента опрошенных оценили ее положительно.
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Кино
Фильм «Спутник» успешно стартовал в онлайн-кинотеатрах
Экономика сегодня 25 апреля в 08:44
Здоровье
65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
Новые случаи заражения выявлены на территории 19 городов и районов Ростовской области.
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Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
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Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова перечислила простые правила, которые помогут наладить работу кишечника и лучше выглядеть, нормализуя обмен веществ.
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В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
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Общество
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Оперштаб Татарстана по борьбе с коронавирусом сообщил о 70 новых случаев заражения. 11 случаев являются завозными, остальные – контактными.
Коммерсантъ Казань 04:18
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Новую Lada 4x4 показали на изображениях в сети
Ранее в сети появились изображения возможного преемника российской «Нивы». Автором рендеров стал российский дизайнер.
ГЛАС.RU 03:12
Политика
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BFM.ru вчера в 12:39
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Тимати вспомнил Егора Крида: «Мне плохо и грустно без Егорки»
Суть событий 02:44
Гаджеты
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В Липецкой области с понедельника, 27 апреля, возобновили работу непродовольственные магазины.
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Армия и оружие
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Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
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Челябинская епархия с 29 апреля закрывает храмы для прихожан
Некоторые богослужения, включая вечерние службы, по решению митрополита, в храмах области не проводили уже после Пасхи, с 20 апреля.
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Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru вчера в 11:34