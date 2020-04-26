с чего всё началось

Россия приостановила до 1 июля экспорт пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза, сообщили в Минсельхозе.

Общество Правительство готовит третий пакет мер поддержки экономики Российское правительство готовит третий пакет мер, направленных на поддержку экономики, в связи с распространением COVID-19, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. 12

Общество Россия отказывается платить Лондону 76 млн рублей по делу Смычковского Ранее Россия направила запрос в Соединённые Королевство об экстрадиции Смычковского — ключевого фигуранта дела о коррупции в отношении генерала СКР Александра Дрыманова — по делу о взятке в $1 млн за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу «Итальянец». 105

Политика Россияне оценили важность планируемых поправок к Конституции В числе наиболее значимых для граждан оказалась также поправка об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума — 92 процента опрошенных оценили ее положительно. 13

Здоровье Врач составила простое меню для идеальной работы кишечника Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова перечислила простые правила, которые помогут наладить работу кишечника и лучше выглядеть, нормализуя обмен веществ. 2

Общество В Татарстане выявили 70 новых случаев коронавируса Оперштаб Татарстана по борьбе с коронавирусом сообщил о 70 новых случаев заражения. 11 случаев являются завозными, остальные – контактными. 29

Гаджеты Новый iPhone SE проверили на прочность Новый iPhone SE был протестирован на прочность.

Общество Масочный режим введут в Новосибирской области Масочный режим вводят в общественных местах в Новосибирской области, сообщил в понедельник губернатор Андрей Травников на оперативном совещании. 204