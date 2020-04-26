Общество
Суть событийРоссия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС
Российские власти решили приостановить до 1 июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя, меслина и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в воскресенье, 26 апреля, в Минсельхозе. В конце марта кабмин принял постановление о введение квоты на ряд зерновых культур.
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Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском вчера в 06:54
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 25 апреля в 13:07
Общество
За сутки 22 человека в Саратовской области заболели коронавирусом
Согласно информации оперштаба при Правительстве Саратовской области на понедельник, 27 апреля, за минувшие сутки в регионе лабораторно подтверждены еще 22 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:48
Политика
Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
RT на русском 02:56
Технологии
Как «Северсталь» использует интернет вещей для прогноза энергопотребления
Решение "Северсталь" обратилась к компании SAP, которая предложила использовать технологии интернета вещей и машинного обучения для точного прогнозирования энергопотребления.
РБК 03:29
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Происшествия
Несколько сотен буревестников погибают на судне в сахалинском порту
Сотни буревестников в понедельник ночью приземлились на судно "Витус Беринг", подошедшее в морской порт Холмск на юге Сахалина.
ТАСС 03:59
Хоккей
Третьяк — лучший вратарь века. Его сэйвы были бесподобны
ИИХФ признала его лучшим вратарем XX века. С 2006 года он занимает пост президента ФХР.
Спорт-Экспресс 25 апреля в 09:41
Авто
Представили шестиметровый броневик Range Rover за 100 млн рублей
Стоимость доработанного внедорожника составляет 1,2 млн евро, что составляет примерно 97 млн рублей по актуальному курсу.
Тарантас Ньюс вчера в 16:33
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом среди жителей Владимирской области за сутки увеличилось на 48 человек, 26 апреля сообщается на сайте региональной администрации.
ИА Красная Весна вчера в 09:15
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
Общество
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусной инфекцией и заняла девятое место в списке стран по количеству инфицированных.
Lenta.ru 04:02
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru вчера в 02:43
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировано 5966 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 25 апреля в 07:02
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
Общество
В России за сутки выявлено 5966 случаев заражения коронавирусом
Еще 5966 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 25 апреля в 06:15
Происшествия
Водитель в Омске врезался в группу людей во время незаконных автогонок
Омск, 26 апреля 2020, 18:31 — REGNUM Обстоятельства инцидента с наездом на людей во время незаконных автогонок устанавливают сотрудники полиции в городе Омске.
REGNUM вчера в 11:31
Общество
В Крыму зарегистрировали 70 пациентов с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля новую коронавирусную инфекцию выявили у двоих жителей Крыма, а больницу в Красногвардейском районе и терапевтическое отделение больницы в Алуште закрыли для посещения и перепрофилировали в обсерватор.
REGNUM 03:28
Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
Здоровье
В Ростовской области еще один человек умер от коронавируса
В Ростовской области еще один человек умер от коронавируса.
Дон-ТР 04:14
Политика
Путин и Трамп сделали совместное заявление
ТВ Центр 25 апреля в 11:47
Происшествия
6 человек отравились неизвестной жидкостью в Новосибирской области
В Новосибирской области произошло массовое отравление людей неизвестной жидкостью, об этом аппаратном совещании в правительстве региона сообщил глава ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов.
АиФ Новосибирск вчера в 23:39
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Общество
В Тульской области еще 69 жителей заразились коронавирусом
Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекций.
Тульские Известия 03:59
Кино
Убытки киноиндустрии оценили в 40 млрд рублей
По мнению экспертов, убытки отрасли в России составят порядка 40 млрд рублей.
ИА Красная Весна вчера в 17:03