Российские власти решили приостановить до 1 июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя, меслина и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в воскресенье, 26 апреля, в Минсельхозе. В конце марта кабмин принял постановление о введение квоты на ряд зерновых культур.

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,9K

Общество За сутки 22 человека в Саратовской области заболели коронавирусом Согласно информации оперштаба при Правительстве Саратовской области на понедельник, 27 апреля, за минувшие сутки в регионе лабораторно подтверждены еще 22 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 215

Технологии Как «Северсталь» использует интернет вещей для прогноза энергопотребления Решение "Северсталь" обратилась к компании SAP, которая предложила использовать технологии интернета вещей и машинного обучения для точного прогнозирования энергопотребления.

Общество Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом среди жителей Владимирской области за сутки увеличилось на 48 человек, 26 апреля сообщается на сайте региональной администрации. 434

Общество Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусной инфекцией и заняла девятое место в списке стран по количеству инфицированных.

Армия и оружие В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. 832

Общество Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом В России за сутки зарегистрировано 5966 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. 26

Общество В России за сутки выявлено 5966 случаев заражения коронавирусом Еще 5966 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Общество В Крыму зарегистрировали 70 пациентов с коронавирусом Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля новую коронавирусную инфекцию выявили у двоих жителей Крыма, а больницу в Красногвардейском районе и терапевтическое отделение больницы в Алуште закрыли для посещения и перепрофилировали в обсерватор. 3

Общество У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США. 52