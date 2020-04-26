Общество
Суть событийРоссия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС
Российские власти решили приостановить до 1 июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя, меслина и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в воскресенье, 26 апреля, в Минсельхозе. В конце марта кабмин принял постановление о введение квоты на ряд зерновых культур.
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с чего всё началось
26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объёме, — уточняется в сообщении на сайте ведомства.News.ruвчера в 08:02
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Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM вчера в 16:43
Здоровье
В Алтайском крае выявили 27 новых случаев коронавируса за сутки
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 01:11
Экономика
Минтранс предложил материально поддержать всю транспортную отрасль
Министерство транспорта предложило государству помочь всей отрасли, а не только авиа и автотранспорту, признанным самыми пострадавшими от COVID-19 сферами.
Телеканал 360° вчера в 21:51
Здоровье
Самые опасные места во время пандемии коронавируса назвал Комаровский
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем Instagram-аккаунте рассказал подписчикам о самых опасных местах во время пандемии коронавируса.
Live24 00:59
Политика
Путин может выступить с заявлением по коронавирусу на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации, связанной с коронавирусом, в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 07:16
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
Спорт
Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам
Как сообщает NRK, Сундбю не будет в составе сборной впервые за 13 лет, а предстоящий в Оберстдорфе чемпионат мира 2021 года, который должен пройти с 23 февраля по 7 марта, станет, вероятно, последним в карьере 35-летнего норвежца.
Советский спорт вчера в 06:21
Культура
Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
РИА Новости вчера в 15:37
Здоровье
Новосибирским медикам определили стимулирующие выплаты
Новосибирск, 27 апреля 2020, 08:17 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о стимулирующих выплатах медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом.
REGNUM 01:17
Происшествия
В Челябинской области умер третий пациент с коронавирусом
По данным минздрава региона, на 26 апреля в Челябинской области подтверждены 368 случаев заболевания COVID-19 (плюс 58 новых подтверждений ко вчерашнему дню), из них 47 заболевших выписаны из больниц.
РИА Новости вчера в 04:21
Происшествия
Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале
Lenta.ru 25 апреля в 02:20
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Финансы
Новая торговая неделя на бирже Гонконга началась с роста котировок
Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже началась с роста котировок на фоне готовности ряда стран ослабить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 22:24
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM 25 апреля в 04:39
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
REGNUM вчера в 20:22
Здоровье
От коронавируса не помогут чеснок и имбирь
Соловей.Инфо 02:23
Армия и оружие
В США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне
Американское издание The Drive в своей публикации рассказало о подготовке США к Третьей мировой войне с СССР.
Lenta.ru вчера в 17:05
Армия и оружие
Военная авиация подключилась к битве с коронавирусом
Взгляд.ру вчера в 09:20
Кино
Назван самый прибыльный фильм 2019 года
Башинформ 02:18
Общество
Стало известно, когда в России начнут работать призывные комиссии
В воскресенье Минобороны опубликовало бюллетень, в котором названа дата начала работы призывной комиссии.
Новости Ярославля 76.ru вчера в 14:38
Общество
40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом
Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.
РБК вчера в 20:00
Общество
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.
Lenta.ru 01:58
Происшествия
Трое новосибирцев пострадали при взрыве газа в гаражном комплексе
Российская газета 02:06
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Известия вчера в 19:46
Общество
Умер известный итальянский левый журналист Джульетто Кьеза
В Италии на 80-м году жизни умер известный левый журналист, писатель и политический деятель Джульетто Кьеза, сообщила 26 апреля его жена Фьямметта Кукурния, сообщает La Repubblica.
ИА Красная Весна вчера в 05:24
Происшествия
В центре Ростова-на-Дону ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемом здании в центре Ростова-на-Дону, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
РИА Новости 02:16
Кино
Убытки киноиндустрии оценили в 40 млрд рублей
По мнению экспертов, убытки отрасли в России составят порядка 40 млрд рублей.
ИА Красная Весна вчера в 17:03