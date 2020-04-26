с чего всё началось

Российские власти решили приостановить до 1 июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя, меслина и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в воскресенье, 26 апреля, в Минсельхозе. В конце марта кабмин принял постановление о введение квоты на ряд зерновых культур.

Общество Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». 228

Общество Власти Италии объявили о смягчении режима карантина Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений. 60

Здоровье В Алтайском крае выявили 27 новых случаев коронавируса за сутки Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 4

Экономика Минтранс предложил материально поддержать всю транспортную отрасль Министерство транспорта предложило государству помочь всей отрасли, а не только авиа и автотранспорту, признанным самыми пострадавшими от COVID-19 сферами. 1

Здоровье Самые опасные места во время пандемии коронавируса назвал Комаровский Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем Instagram-аккаунте рассказал подписчикам о самых опасных местах во время пандемии коронавируса. 38

Здоровье Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов. 15

Спорт Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам Как сообщает NRK, Сундбю не будет в составе сборной впервые за 13 лет, а предстоящий в Оберстдорфе чемпионат мира 2021 года, который должен пройти с 23 февраля по 7 марта, станет, вероятно, последним в карьере 35-летнего норвежца.

Здоровье Новосибирским медикам определили стимулирующие выплаты Новосибирск, 27 апреля 2020, 08:17 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о стимулирующих выплатах медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом. 1

Происшествия В Челябинской области умер третий пациент с коронавирусом По данным минздрава региона, на 26 апреля в Челябинской области подтверждены 368 случаев заболевания COVID-19 (плюс 58 новых подтверждений ко вчерашнему дню), из них 47 заболевших выписаны из больниц. 44

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 435

Финансы Новая торговая неделя на бирже Гонконга началась с роста котировок Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже началась с роста котировок на фоне готовности ряда стран ослабить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.

Экономика В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. 69

Армия и оружие В США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне Американское издание The Drive в своей публикации рассказало о подготовке США к Третьей мировой войне с СССР.

Общество 40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.

Общество В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности. 224

Общество Умер известный итальянский левый журналист Джульетто Кьеза В Италии на 80-м году жизни умер известный левый журналист, писатель и политический деятель Джульетто Кьеза, сообщила 26 апреля его жена Фьямметта Кукурния, сообщает La Repubblica. 288