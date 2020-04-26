с чего всё началось

Российские власти решили приостановить до 1 июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя, меслина и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в воскресенье, 26 апреля, в Минсельхозе. В конце марта кабмин принял постановление о введение квоты на ряд зерновых культур.

Общество По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19. 239

Общество Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Крыму Новый случай заражения коронавируной инфекцией выявлен в Республике Крым. Об этом сообщил глава субъекта Сергей Аксёнов. 5

Авто В России запущен полный цикл онлайн-продаж автомобилей BMW В России компания BMW перенесла весь процесс покупки автомобиля в онлайн.

Шоу-бизнес Волочкова подала в суд на Дану Борисову Российская балерина Анастасия Волочкова подала в суд на телеведущую Дану Борисову, которая недавно публично призналась в ненависти к ней и намекнула на алкогольную зависимость экс-звезды Большого театра. 12

Футбол Де Брёйне признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии The Athletic Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне признан лучшим футболистом сезона в английской премьер-лиге по версии британского издания The Athletic.

Общество За сутки 22 человека в Саратовской области заболели коронавирусом Согласно информации оперштаба при Правительстве Саратовской области на понедельник, 27 апреля, за минувшие сутки в регионе лабораторно подтверждены еще 22 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 217

Шоу-бизнес Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю. 40

Шоу-бизнес Садальский высмеял «Крабовую палочку» Богомолова Садальский связал такой необычный прием с решением супруги Богомолова Ксении Собчак развернуть "крабовый бизнес". 2

Общество В Госдуме высказались против переноса майских праздников Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости". 860

Общество Количество зараженных в Ярославской области растет За последние сутки в Ярославской области еще 42 жителям поставили диагноз коронавирус. 155

Общество В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов. 465

Экономика В России выросли продажи ноутбуков В России в первом квартале 2020 года продажи ноутбуков выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные GfK.

Общество В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин. 620