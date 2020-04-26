Общество
Суть событийРоссия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС
Российские власти решили приостановить до 1 июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя, меслина и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в воскресенье, 26 апреля, в Минсельхозе. В конце марта кабмин принял постановление о введение квоты на ряд зерновых культур.
Читать в источнике
Оценить773
с чего всё началось
26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объёме, — уточняется в сообщении на сайте ведомства.News.ruвчера в 08:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия: квота на экспорт зерна выполнена более чем на 61%. Темпы ускоряются
Зерно Он-Лайн24 апреля в 01:03
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:06, Ашберн
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Общество
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Крыму
Новый случай заражения коронавируной инфекцией выявлен в Республике Крым. Об этом сообщил глава субъекта Сергей Аксёнов.
Новый Севастополь 03:24
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Политика
Песков опроверг слухи о том, что Путин где-то «укрылся»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Владимир Путин где-то "укрылся" от эпидемии коронавируса.
Pravda.Ru 03:29
Авто
В России запущен полный цикл онлайн-продаж автомобилей BMW
В России компания BMW перенесла весь процесс покупки автомобиля в онлайн.
За рулем Кубань 03:30
Шоу-бизнес
Волочкова подала в суд на Дану Борисову
Российская балерина Анастасия Волочкова подала в суд на телеведущую Дану Борисову, которая недавно публично призналась в ненависти к ней и намекнула на алкогольную зависимость экс-звезды Большого театра.
News.ru вчера в 10:25
Футбол
Де Брёйне признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии The Athletic
Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне признан лучшим футболистом сезона в английской премьер-лиге по версии британского издания The Athletic.
РИА Новости 00:27
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
Общество
В Тульской области еще 69 жителей заразились коронавирусом
Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекций.
Тульские Известия 03:59
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 25 апреля в 09:28
Общество
За сутки 22 человека в Саратовской области заболели коронавирусом
Согласно информации оперштаба при Правительстве Саратовской области на понедельник, 27 апреля, за минувшие сутки в регионе лабораторно подтверждены еще 22 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:48
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову
Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
Paparazzi.ru вчера в 09:13
Шоу-бизнес
Садальский высмеял «Крабовую палочку» Богомолова
Садальский связал такой необычный прием с решением супруги Богомолова Ксении Собчак развернуть "крабовый бизнес".
Народные новости 04:22
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец 25 апреля в 17:18
Общество
В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми
RT на русском 04:03
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Общество
Количество зараженных в Ярославской области растет
За последние сутки в Ярославской области еще 42 жителям поставили диагноз коронавирус.
Московский Комсомолец Ярославль вчера в 06:07
Здоровье
У 76 человек в Дивеевском монастыре выявлен коронавирус
В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре у 76 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 04:51
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском вчера в 06:54
Экономика
В России выросли продажи ноутбуков
В России в первом квартале 2020 года продажи ноутбуков выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные GfK.
РБК 04:59
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Авто
В России открылся автосалон, продающий советские автомобили
Из-за затяжной эпидемии мировая экономика подорвана, и в России может сократиться число дилеров, продающих новые автомобили, но это не помешало рязанцам открыть автосалон, где торгуют советскими автомобилями.
AvtoVolgograda.ru 25 апреля в 02:53
Общество
В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
Политсовет 03:54
Общество
Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики.
RT на русском 04:23