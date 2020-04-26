Экономика
SNG.TodayРоссия приостановила экспорт зерновых культур
В ведомстве подчеркнули, что последняя квота уже установлена с 1 по 26 апреля 2020 года в размере 7 млн тонн. Затем, как этот объём экспортируется, Россия временно прекратит вывоз зерновых культур из страны. Также, ограничения касаются всех стран, не участников ЕАЭС.
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Политика
Путин объявил о новом продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней».
РБК 10:47
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая
Власти Москвы продлили режим самоизоляции до 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 13:04
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Здоровье
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом COVID-19
Как рассказал в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев, таким симптомом можно считать одышку.
Российская газета 14:17
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 11 мая
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок всех установленных ограничений до 11 мая включительно.
Подмосковье Сегодня 14:06
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Политика
Путин пообещал авиационный парад и салюты в День Победы
Популярная механика 12:47
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.
ТАСС вчера в 23:38
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Общество
Москва ужесточает требования к тишине в домах
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ограничивающий проведение шумных работ в домах.
Газета.Ru 13:31
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ 11:39
Общество
Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции
27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.
RT на русском 11:23
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Общество
960 российских военных заразились коронавирусом
"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - соообщили в Минобороны.
Газета.Ru 13:07
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Роспотребнадзор назвал возможные сроки отмены самоизоляции
Ослабить режим самоизоляции в России могут после 12 мая. Об этом заявила глава Роспотребнадзор Анна Попова.
Neva.Today 02:37
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения
Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Культура
Победителем шоу «Маска» стал Анатолий Цой
В финале шоу «Маска» участник в костюме льва поразил зрителей и жюри невероятным выступлением, сумев доказать свое превосходство и стать победителем конкурса.
ФАН 26 апреля в 17:22
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Политика
Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 08:28
Общество
Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая
Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 13:19
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05