Транспорт

РБКРБКРоссия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем

Россия на фоне распространения коронавируса приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем, говорится в заявлении РЖД.
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Полностью прекращено пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем

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