Экономика
Суть событийРоссия приостановила поставки нефти в Белоруссию
О прекращении подачи нефти сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нефтяной отрасли республики. По словам собеседника агентства, подача нефти прекратилась с 1-го января 2020 года. Однако белорусские НПЗ пока работают в штатном режиме, поскольку у страны есть определённые запасы углеводородов.
Читать в источнике
Оценить884
с чего всё началось
В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.РИА Новости02:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:46, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:46, Ашберн
Происшествия
Поездка по городу на такси обошлась россиянину в 649 тысяч рублей
В общей сложности поездка обошлась россиянину в 649 тысяч рублей.
Футбол
Жардим рассказал, как был уволен из «Монако»
Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сообщил, почему покинул клуб. Сейчас команду возглавляет испанец Роберт Морено.
Энергетика
Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов
Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.
Общество
Названы АЗС России, где торгуют некачественным топливом
В документе представлен список из 157 автозаправочных станций с некачественным топливом в разных регионах России.
Общество
Голландия официально прекратила существование
С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
Армия и оружие
Аваков назвал боевиков ВСУ опасными преступниками
Откровенно и без купюр обозначил нынешний министр внутренних дел бывшей Украины Арсен Аваков суть боевиков ВСУ.
Политика
Путин и Макрон обсудили гибель Сулеймани
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Футбол
Комиссия отклонила просьбу Видаля о выплате 2,4 млн евро «Барселоной»
Объединенная комиссия Ассоциации испанских футболистов и Примеры отклонил запрос хавбека "Барселоны" Артуро Видаля, который требовал от "сине-гранатовых" 2,4 млн евро.
Общество
Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина
Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Хоккей
Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Кино
В российский прокат вышел фантастический блокбастер «Вторжение»
С первого дня Нового года во всех кинотеатрах России началось фантастическое вторжение. Речь о новом фильме Фёдора Бондарчука.
Происшествия
В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли три человека
Автомобили ВАЗ и "Камаз" столкнулись на федеральной трассе А-331 "Вилюй" в Иркутской области, погибли три человека, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД региона.
Наука
Рыбная диета не спасла древних инуитов от атеросклероза
Общество
Вильфанд: 2019 год стал самым теплым в Москве за последние 140 лет
Ушедший 2019 год стал самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений с 1877 года, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Политика
Российские пранкеры разыграли конгрессвумен США
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.
Энергетика
Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз
В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.
Шоу-бизнес
Глюкоза подтвердила воссоединение с мужем нежным снимком
Долгое время ходили слухи о том, что певица Глюкоза рассталась с мужем Александром Чистяковым.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Происшествия
В пригороде Парижа мужчина с ножом пытался напасть на прохожих
Мужчина, вооружённый ножом, попытался напасть на прохожих в пригороде Парижа Вильжюиф, нападавший нейтрализован полицией, сообщает телеканал BFMTV.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Общество
В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей
Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Происшествия
На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом
Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Шоу-бизнес
Пышнотелая дочь Романа Абрамовича предстала в сексуальном мини
Некоторые снимки Софии показались подписчикам слишком уж смелыми. На таких фотографиях наследница Абрамовича запечатлена в мини-платьях.
Политика
Кравчук поведал Савченко о трех маленьких Украинах
"Нацией без ДНК" назвал бывший президент Украины Леонид Кравчук своих соотечественников. Заявление прозвучало в эфире телеканала ZIK.
Армия и оружие
В США пофантазировали о российских истребителях будущего
Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.