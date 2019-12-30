Экономика

Суть событийСуть событийРоссия приостановила поставки нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые соглашения. Вместе с тем он поручил срочно найти альтернативу российским углеводородам.
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с чего всё началось

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.
РИА Новости03 января в 02:21

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«Белнефтехим» подтвердил прекращение поставок нефти из России

Известия03 января в 08:39

В Белоруссии исключили дефицит после прекращения поставок нефти из России

РБК03 января в 07:42

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Коммерсантъ03 января в 02:27

Россия с начала года прекратила поставки нефти в Белоруссию

Эхо Москвы03 января в 12:30

В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России

RT на русском03 января в 03:46

Оператор участка «Дружбы» сообщил, что проблем с поставками нефти из РФ в Польшу нет

ТАСС03 января в 07:02

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

РИА Новости03 января в 02:21
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:10, Ашберн

«Будет непросто организовать более выгодные альтернативные поставки». Россия перекрыла кран с нефтью для Беларуси

КП - Беларусь03 января в 10:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:10, Ашберн
Кино

Фильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму

Газета.Ru вчера в 23:34
Авто

В России сдавать автомобили в утиль стало выгоднее

В среднем, сдавать машины в утиль стало в два раза выгоднее.
ИА СИА-Пресс 04 января в 05:39
Политика

Президент Ирака испугался войны с Ираном

Ирак должен избежать войны с Ираном, заявил президент Ирака Бархам Салех.
Взгляд.ру вчера в 19:49
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.
РИА Новости вчера в 02:46
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ вчера в 20:02
Здоровье

Подсчитано, какое количество фруктов и овощей может продлевать жизнь

MedikForum.ru 04 января в 14:18
Авто

Kia запретила продавать новый седан Optima таксистам

32CARS.ru вчера в 04:27
Хоккей

Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Газета.Ru вчера в 15:43
Политика

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости вчера в 14:27
Армия и оружие

Мощнейший корабль РФ внепланово перебрасывается к берегам Сирии

Новостной фронт вчера в 11:59
Футбол

«Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны»

Силла является воспитанником академии «Барселоны», выступал за испанские молодежные команды «Барселоны», «Матаро» и «Эспаньола».
Sport24.ru вчера в 13:37
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане

Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
RT на русском вчера в 06:16
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК 04 января в 22:20
Гаджеты

HP представила ноутбук с 4K-дисплеем и 17 часами автономности

В рамках выставки CES 2020 HP представила новые ноутбуки — 15-дюймовый HP Spectre x360 и трансформер HP Elite Dragonfly.
Ferra вчера в 20:00
Происшествия

Беременная женщина погибла в ДТП в Усольском районе

В Усольском районе в результате аварии погибла беременная женщина. Дорожный инцидент произошел ночью 3 января на автодороге Р-255 «Сибирь».
Твой Иркутск вчера в 23:02
Политика

Помпео назвал условие выхода Венесуэлы из кризиса

RT на русском вчера в 22:19
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 30.12.19 в 19:02
Политика

В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
РИА Новости вчера в 23:45
Армия и оружие

Ракета взорвалась возле посольства США в Багдаде

Пятый канал 04 января в 12:32
Шоу-бизнес

Бывшая жена хоккеиста Зайцева: «Из моих детей делают калек, а им некуда бежать. Бесконечная боль»

Маргарита Готовцева, бывшая жена хоккеиста «Оттавы» Никиты Зайцева, опубликовала новый пост в инстаграме, в котором сообщила, что ей до сих пор не отдали детей, несмотря на соответствующее решение суда.
Sport24.ru вчера в 21:34
Культура

Авторы «Союза спасения» рассказали, как зрителям воспринимать фильм

Продюсеры фильма "Союз спасения" Константин Эрнст и Анатолий Максимов в программе "Сегодня вечером" на Первом канале рассказали, как зрителям стоит воспринимать картину.
Piter.tv 04 января в 07:05
Общество

Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам

Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
РИА Новости вчера в 01:18
Энергетика

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

Стоимость барреля североморской Brent впервые с конца мая превысила $70.
РБК вчера в 20:46
Армия и оружие

Военная база США в Кении подверглась атаке

В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Газета.Ru вчера в 03:44
Кино

Бондарчук рассказал о смысле своего фильма «Вторжение»

Народные новости вчера в 21:37
Происшествия

Сожитель вытолкнул охинку из окна пятого этажа

Сотрудники установили, что потерпевшая проживала в одной из квартир дома № 33 по улице Комсомольской с ранее судимым 29-летним сожителем.
АСТВ вчера в 23:35
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять бесполезных народных методов лечения

Известный российский доктор Александр Мясников сообщил о бесполезности пяти народных методов лечения, которые популярны у жителей России.
Ugpressa.ru вчера в 13:39
Происшествия

Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму

Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма задержан по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.
Газета.Ru вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами

Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Privet-Rostov.ru 04 января в 11:54
Хоккей

Россия отдала Канаде победу в финале МЧМ

Сборная России уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира со счетом 3:4. Наша «молодежка» не знает побед на МЧМ с 2011 года, когда она в драматичном финале обыграла сборную «Кленовых листьев» в Баффало.
Спорт день за днем вчера в 15:42
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