Коронавирус
ИнтерфаксРоссия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом. График вывоза россиян представят в понедельник.
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Общество
Рикошет: Меры по предотвращению распространения коронавируса в Москве
Постоянно и мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, и Анастасия Владимировна Ракова, Оперативный штаб, и все службы города находятся в постоянной круглосуточной работе.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Общество
У умершей в Перми журналистки был коронавирус
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Энергетика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
"Министр иностранных дел заявляет, что приписываемое президенту РФ Владимиру Путину сообщение одного из средств массовой информации, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Музыка
Юный певец из Севастополя не прошел в финал шоу «Голос. Дети»
Есть надежда, что на шоу будет объявлен дополнительный этап и юный севастополец вернется на проект.
Происшествия
Под Красноярском опрокинулся междугородний автобус
Автобус, следовавший из Хакасии, опрокинулся на федеральной трассе "Енисей" в Красноярском крае, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.
Общество
Собянин рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Проценко
Заразившийся коронавирусом главврач городской клинической больницы 40 Денис Проценко чувствует себя приемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", выразив надежду, что врач скоро вернется в ряды борцов с вирусом.
Политика
Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Происшествия
В Мадриде полураздетый мужчина с двумя мечами напал на полицейских
Испанские полицейские задержали мужчину с двумя мечами, который ходил по улице, расположенной в районе Мораталас в Мадриде.
Общество
Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Здоровье
На Украине число зараженных коронавирусом возросло до 1072 человек
Число заболевших коронавирусом COVID-19 на Украине возросло с 942 до 1072, всего зафиксировано 27 летальных случаев, 23 человека выздоровели, сообщила в пятницу пресс-служба Центра общественного здоровья минздрава Украины.
Общество
Предпринимателей Петербурга обязали создать стандарт безопасности
Конкретную форму установят в Смольном. Напомним, постановление губернатора касается многих аспектов жизни Петербурга в нерабочий месяц.
Здоровье
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
Политика
Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности
Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Культура
«Король тигров» назван самым популярным шоу по версии зрителей
Политика
Италию возмутила критика Минобороны РФ
Благодаря за конкретную помощь, нельзя не обратить внимание на ненадлежащий тон некоторых выражений, избранных представителем Минобороны РФ в оценке некоторых статей итальянских изданий, — цитирует документ ТАСС.
Экономика
Определен список системообразующих авиакомпаний России
Список авиакомпаний, определенных в качестве системообразующих для экономики России, утвержден правительственной комиссией, полный перечень организаций опубликован 2 апреля информационной группой «Интерфакс».
Происшествия
В Чувашии завели дело на женщину с коронавирусом, приехавшую из Москвы
Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил возбуждено в Чувашии на пациентку с коронавирусом, которая приехала на автобусе из Москвы, не дождавшись результатов сданного анализа, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Происшествия
ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке
Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Общество
В России зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом
По данным оперштаба в России подтвержден 601 новый случай коронавируса. 448 пациентов находятся в Москве.
Шоу-бизнес
Дочь Охлобыстина подтвердила наличие у нее коронавируса
Старшая дочь актера Ивана Охлобыстина на своей странице в соцсети подтвердила факт заражения коронавирусом.
Авто
В Сети рассказали о забытом универсале Lada «Марина»
В Сети решили напомнить о забытом универсале Lada «Марина», выпущенном в 2003 году.
Политика
Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти
3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.
Армия и оружие
Минобороны РФ отчиталось о тестировании военных на коронавирус
Минобороны России опубликовало в Twitter ежедневный бюллетень по санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных Силах РФ.
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные
В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.