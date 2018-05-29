Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРоссия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом. График вывоза россиян представят в понедельник.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Интерфакс17:56

Россия прекращает массовые рейсы для возвращения граждан домой

ТАСС17:01

Росавиация отзывает ранее выданные разрешения на выполнение чартерных рейсов

Агентство Москва16:37

Росавиация приостановила действие разрешений на вывозные рейсы

Известия16:48

Россия прекратит вывоз своих граждан из других стран. Что важно знать

РБК15:43

Оперативный штаб подтвердил приостановку всех международных рейсов

Ведомости14:16

Оперштаб сообщил о приостановке рейсов для вывоза россиян

Rambler News Service14:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 18:54, Ашберн
Армия и оружие

В Сербию вылетел седьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

Седьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 18:26
Общество

Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Газета.Ru 15:11
Общество

Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение

Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.
Моссовет 09:28
Общество

Рикошет: Меры по предотвращению распространения коронавируса в Москве

Постоянно и мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, и Анастасия Владимировна Ракова, Оперативный штаб, и все службы города находятся в постоянной круглосуточной работе.
Эхо Москвы 12:46
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 09:14
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском 16:38
Общество

Академик РАН: коронавирус нового типа пришел в человечество навсегда

Человечеству стоит осознать, что коронавирус нового типа останется с ним навсегда.
Московский Комсомолец 18:17
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Энергетика

Путин допустил сокращение добычи нефти

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
РИА Новости 16:49
Единоборства

Дана Уайт: Все и так знали, что Хабиб не будет драться с Фергюсоном

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение россиянина Хабиба Нурмагомедова отказаться от поединка с Тони Фергюсоном.
Советский спорт вчера в 01:16
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК вчера в 11:33
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 13:11
Общество

В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет

Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 16:41
Экономика

ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
РБК 07:17
Общество

У умершей журналистки Анастасии Петровой подтвержден коронавирус

Анастасия Петрова, редактор издания «Деловой интерес», умерла от коронавируса, сообщил пермский минздрав.
СРБ вчера в 09:21
Здоровье

Врач перечислил проблемы после окончания карантина

Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Gazeta.SPb 14:10
Здоровье

Влияние прививки от туберкулеза на течение коронавируса оценил врач

Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.
Live24 08:57
Футбол

Возможное возобновление сезона Серии А отложено на неопределенный срок

Руководство Серии А 3 апреля провело видеоконференцию с профсоюзом футболистов Италии, на котором стороны обсудили планы по возобновлению сезона и возможное сокращение зарплат на фоне пандемии коронавируса и финансового кризиса.
Sport24.ru 14:55
Здоровье

Хуаньцю шибао (Китай): россияне спокойны, ведь они запаслись гречкой (Хуаньцю шибао)

Один россиянин сказал журналисту «Хуаньцю шибао», что рис для русских людей всегда был всего лишь гарниром, а гречка — продукт первой необходимости.
ИноСМИ 18:40
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 02:45
Экономика

Возведение новостроек может затянуться на 9 месяцев

Застройщиков освободят от уплаты неустойки за срыв сроков сдачи жилых домов, а перевод затянувшихся строек в разряд проблемных притормозится.
Российская газета 14:35
Кино

Disney сообщила даты выхода перенесенных фильмов студии

ТАСС 15:25
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Экономика

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы из-за коронавируса, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Агробук 01 апреля в 09:51
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета 01 апреля в 18:26
Кино

Netflix объявил о закрытии сериала «Вампирские войны»

Руководители кинокомпании Netflix сообщили о закрытии сериала «Вампирские войны».
Культуромания 01 апреля в 11:38
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Происшествия

Стали известны подробности о первом пациенте, умершем от коронавируса во Владивостоке

Первым умершим от коронавируса в Приморье оказался 52-летний мужчина. Он с 23 марта проходил лечение в Дальзаводской больнице.
КП - Владивосток 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное