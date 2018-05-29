Коронавирус
ИнтерфаксРоссия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом. График вывоза россиян представят в понедельник.
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Армия и оружие
В Сербию вылетел седьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью
Седьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Общество
Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение
Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.
Общество
Рикошет: Меры по предотвращению распространения коронавируса в Москве
Постоянно и мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, и Анастасия Владимировна Ракова, Оперативный штаб, и все службы города находятся в постоянной круглосуточной работе.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Общество
Академик РАН: коронавирус нового типа пришел в человечество навсегда
Человечеству стоит осознать, что коронавирус нового типа останется с ним навсегда.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Энергетика
Путин допустил сокращение добычи нефти
Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
Единоборства
Дана Уайт: Все и так знали, что Хабиб не будет драться с Фергюсоном
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение россиянина Хабиба Нурмагомедова отказаться от поединка с Тони Фергюсоном.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Общество
В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет
Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса.
Экономика
ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
Общество
У умершей журналистки Анастасии Петровой подтвержден коронавирус
Анастасия Петрова, редактор издания «Деловой интерес», умерла от коронавируса, сообщил пермский минздрав.
Здоровье
Врач перечислил проблемы после окончания карантина
Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Здоровье
Влияние прививки от туберкулеза на течение коронавируса оценил врач
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.
Футбол
Возможное возобновление сезона Серии А отложено на неопределенный срок
Руководство Серии А 3 апреля провело видеоконференцию с профсоюзом футболистов Италии, на котором стороны обсудили планы по возобновлению сезона и возможное сокращение зарплат на фоне пандемии коронавируса и финансового кризиса.
Здоровье
Хуаньцю шибао (Китай): россияне спокойны, ведь они запаслись гречкой (Хуаньцю шибао)
Один россиянин сказал журналисту «Хуаньцю шибао», что рис для русских людей всегда был всего лишь гарниром, а гречка — продукт первой необходимости.
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Экономика
Возведение новостроек может затянуться на 9 месяцев
Застройщиков освободят от уплаты неустойки за срыв сроков сдачи жилых домов, а перевод затянувшихся строек в разряд проблемных притормозится.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Экономика
Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы из-за коронавируса, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Кино
Netflix объявил о закрытии сериала «Вампирские войны»
Руководители кинокомпании Netflix сообщили о закрытии сериала «Вампирские войны».
Происшествия
Стали известны подробности о первом пациенте, умершем от коронавируса во Владивостоке
Первым умершим от коронавируса в Приморье оказался 52-летний мужчина. Он с 23 марта проходил лечение в Дальзаводской больнице.