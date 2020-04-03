Коронавирус
ИнтерфаксРоссия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом. График вывоза россиян представят в понедельник.
Читать в источнике
Оценить1,7K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика
Путин поручил установить особый порядок передвижения в регионах
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Игры
Релизный трейлер Resident Evil 3 Remake
Capcom выпустила релизный трейлер Resident Evil 3 Remake. Ремейк Resident Evil 3 вышел 3 апреля. Игра доступна на PS4, Xbox One и PC.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Политика
Россия передала США тест-систему на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Общество
Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти
Президент США Дональд Трамп считает, что низкие мировые цены на нефть вынудят Россию и Саудовскую Аравию сократить объемы ее добычи.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Религия
В РПЦ призвали праздновать Пасху без похода в храм
Русская православная церковь заявила, что празднование Пасхи может пройти в условиях самоизоляции, пишет «МК».
Общество
В Саратовской области перенесли срок введения пропускной системы
Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области начнет работать с 10 апреля на фоне ситуации с коронавирусом.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Происшествия
ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ
ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Кино
Стал известен сценарист сериала про Оби-Вана Кеноби
Общество
В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели
Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Общество
Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более двух тысяч россиян, желающих вернуться в Россию.
Происшествия
В Челябинске задержана замминистра строительства
Челябинск, 3 апреля 2020, 11:45 — REGNUM В Челябинске замминистра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова задержана.
Общество
Застрявших в Нью-Йорке россиян отправили в гостиницу
Изначально планировалось, что в пятницу, 3 апреля, из Нью-Йорка в Москву отправятся около 250 россиян, однако оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса остановил международные рейсы с 4 апреля.
Армия и оружие
Историк рассказал, ради какой страны Гитлер был готов сдать Берлин
Венгрия была самым преданным и последним союзником германского Третьего рейха, Гитлер готов был пожертвовать Берлином, чтобы отстоять ее, заявил РИА Новости в субботу эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
Общество
ЦБ разрешил выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт
ЦБ РФ временно разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.
Происшествия
В Красноярском крае опрокинулся междугородний автобус
В Красноярском крае на федеральной трассе «Енисей» опрокинулся автобус, следовавший из Хакасии.
Кино
Премьеру «Топ Ган: Мэверик» отложили на декабрь из-за коронавируса
Компания Paramount Pictures решила перенести премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.
Здоровье
Пациент с коронавирусом умер в Приморье
В Приморье коронавирус подтвержден у семи человек, однако двое уже выздоровели и отправились домой.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Здоровье
Врач оценил влияние прививки от туберкулеза против коронавируса
Российский врач-вирусолог-иммунолог оценил влияние прививки БЦЖ против туберкулеза на течение коронавируса нового типа COVID-19 на территории РФ.
Энергетика
Путин о рынке нефти: Ситуация может обернуться высокими рисками
Ситуация на мировом рынке нефти может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками.
Гаджеты
SK Hynix начнёт производство памяти DDR5 в этом году
Политика
Лукашенко: коронавирус могут использовать для передела мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал подозрение, что «сильные мира сего» могут использовать ситуацию, которую белорусский лидер охарактеризовал как «коронавирусный психоз», для того чтобы переделить мир без войны.
Здоровье
Коронавирус. Валерий Радаев прибыл в саратовскую больницу
Сегодня губернатор Валерий Радаев посетил ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №2 им. В.И.Разумовского", где проконтролировал перепрофилирование стационара для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.