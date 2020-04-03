Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом. График вывоза россиян представят в понедельник.

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Игры Релизный трейлер Resident Evil 3 Remake Capcom выпустила релизный трейлер Resident Evil 3 Remake. Ремейк Resident Evil 3 вышел 3 апреля. Игра доступна на PS4, Xbox One и PC.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти Президент США Дональд Трамп считает, что низкие мировые цены на нефть вынудят Россию и Саудовскую Аравию сократить объемы ее добычи.

Общество В Саратовской области перенесли срок введения пропускной системы Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области начнет работать с 10 апреля на фоне ситуации с коронавирусом.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

Происшествия В Челябинске задержана замминистра строительства Челябинск, 3 апреля 2020, 11:45 — REGNUM В Челябинске замминистра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова задержана.

Общество Застрявших в Нью-Йорке россиян отправили в гостиницу Изначально планировалось, что в пятницу, 3 апреля, из Нью-Йорка в Москву отправятся около 250 россиян, однако оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса остановил международные рейсы с 4 апреля.

Общество ЦБ разрешил выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт ЦБ РФ временно разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.

Здоровье Пациент с коронавирусом умер в Приморье В Приморье коронавирус подтвержден у семи человек, однако двое уже выздоровели и отправились домой.

Политика Лукашенко: коронавирус могут использовать для передела мира Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал подозрение, что «сильные мира сего» могут использовать ситуацию, которую белорусский лидер охарактеризовал как «коронавирусный психоз», для того чтобы переделить мир без войны.