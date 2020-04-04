Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом. График вывоза россиян представят в понедельник.

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

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