Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРоссия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом. График вывоза россиян представят в понедельник.
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Россия прекратила вывоз своих граждан из других стран. Что важно знать

РБКвчера в 15:43

РБК узнал об условии вывоза иностранцев из России

РИА Новостивчера в 18:37

Росавиация приостановила разрешения на рейсы для вывоза россиян из-за границы

Коммерсантъвчера в 17:22

Завоз российских граждан на Родину будет временно приостановлен

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Россия приостановила международные авиарейсы по вывозу граждан на родину

Газета.Ru02:09

Оперштаб сообщил о приостановке рейсов для вывоза россиян

Rambler News Serviceвчера в 14:03

Международные рейсы по вывозу россиян домой приостанавливают с 4 апреля

Вечерняя Москвавчера в 14:01
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Здоровье

Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Газета.Ru 01:22
Политика

Лукашенко допустил передел мира на фоне коронавируса

Глобальные игроки могут использовать ситуацию с коронавирусом для того, чтобы осуществить передел мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Взгляд.ру 02 апреля в 07:56
Общество

Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции

Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
ТАСС вчера в 11:18
Технологии

В России открыли ресурс для учителей по дистанционному образованию

На ресурсе уже открыт доступ к бесплатному онлайн-курсу для педагогов по организации процесса онлайн-обучения с помощью бесплатных приложений, курсов и видеолекций.
Глас Народа 01 апреля в 05:15
Гаджеты

AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта

В лидерах в очередной раз оказался OPPO Find X2 Pro, который набрал в бенчмарке 606 389 баллов.
Astera вчера в 16:48
Общество

Утверждены правила оформления больничных стариков на карантине

Правительство России утвердило временные правила оформления больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для находящихся в карантине и самоизоляции граждан, которым исполнилось 65 лет.
Московский Комсомолец 02 апреля в 03:29
Общество

Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США на родину

Более двух тысяч российских граждан, находящихся в США, заявили о желании вернуться домой и направили заявки в российское посольство.
Life.ru вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Наука

Врачи назвали способ поддерживать мышцы в тонусе

РИА Оренбуржье 01 апреля в 08:16
Энергетика

Путин рассказал, к каким рискам может привести ситуация на рынке нефти

Президент России Владимир Путин в ходе телесовещания в пятницу выразил обеспокоенность, что сложившаяся на рынке нефти ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками, передает РИА «Новости».
Парламентская газета вчера в 15:24
Общество

Пентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку

На помощь похоронным службам Нью-Йорка прибудет команда из 42 военнослужащих 54-й квартермейстерской роты, базирующейся в Форте Ли, штат Вирджиния.
Российская газета вчера в 16:44
Культура

Сбербанк и Okko откроют доступ к бесплатной медиатеке «Когда все дома»

Отмечается, что в новой медиатеке будет открыт бесплатный доступ к спектаклям и виртуальным экскурсиям от ведущих театров и музеев «Искусство Онлайн».
Мой Брянск вчера в 08:49
Авто

Автомобили Toyota подорожали в РФ

Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
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Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия 02 апреля в 04:50
Политика

В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.
Известия 00:41
Энергетика

Россию и Саудовскую Аравию заподозрили в заговоре против США

Бывший премьер-министр Катара шейх Хамад бен Джасим заявил, что кризис на рынке нефти мог быть вызван согласованными действиями России и Саудовской Аравии с целью обанкротить американские компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти.
Ридус вчера в 17:20
Общество

Как один человек уберег Грецию от эпидемии коронавируса

Статистика эпидемии в Греции сегодня выглядит не так страшно, как в других странах: 1415 инфицированных и 51 погибший.
Коммерсантъ 02 апреля в 06:21
Общество

В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Дождь вчера в 03:31
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Певица Pink заразилась коронавирусом

Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter.
Известия 00:59
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Политика

РФПИ передала США российско-японскую тест-систему на коронавирус

Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) передал властям США новую тест-систему на коронавирус.
Комсомольская правда вчера в 16:09
Авто

В Европе продается Lada Vesta за 60 тыс. евро

На портале Race Cars Direct выставили на продажу седан Lada Vesta TC1, который участвовал в мировом кузовном чемпионате WTCC.
Тарантас Ньюс 02 апреля в 06:37
Здоровье

В Челябинской области коронавирус выявили у 11-месячного малыша

В Челябинской области выявили опасную инфекцию у маленького ребенка.
Evo-rus.com 01:49
Происшествия

В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

РИА Новости вчера в 20:37
Происшествия

Оперштаб Новосибирска сообщил результаты теста на COVID-19 у детей

Две пациентки с отрицательными результатами тестов уже выписаны из инфекционной больницы. Такие данные приводит оперативный штаб.
REGNUM 02 апреля в 23:50
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
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