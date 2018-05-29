Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРоссия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом. График вывоза россиян представят в понедельник.
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Россия с 4 апреля остановит вывозные международные рейсы

ТАССвчера в 15:34

РБК узнал об условии вывоза иностранцев из России

РИА Новостивчера в 18:37

Росавиация отзывает ранее выданные разрешения на выполнение чартерных рейсов

Агентство Москвавчера в 16:37

Что случилось этой ночью: суббота, 4 апреля

Интерфакс01:18

Россия прекратила вывоз своих граждан из других стран. Что важно знать

РБКвчера в 15:43

Оперативный штаб подтвердил приостановку всех международных рейсов

Ведомостивчера в 14:16

Оперштаб сообщил о приостановке рейсов для вывоза россиян

Rambler News Serviceвчера в 14:03
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В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ

РИА Новости 06:45
Происшествия

В Мурманске предотвратили теракт

В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
РИА Новости 06:15
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Известия 03:37
Общество

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:44
Общество

Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+

Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
РБК 04:44
Общество

Нерабочие дни в Москве: какие ограничения действуют в городе

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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02 апреля в 15:07
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Одним из новых даров стал особняк, который он строил вместе с предыдущей женой Ольгой Бузовой.
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Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Экономика

Путин подписал закон о полугодовых кредитных каникулах

Речь идет о кредитных каникулах. Как пишет «Интерфакс», закон подписан президентом в пятницу, 3 апреля.
BFM.ru 00:32
Политика

В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.
Известия 00:41
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
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У котов в Ухане обнаружили коронавирус

Газета.Ru 04:50
Экономика

Западные СМИ: Россия попала в руки к саудитам

Влиятельная шведская газета Dagens Nyheter пришла к выводу, что Россия попала в руки к саудитам из-за обрушившихся мировых цен на нефть и коронавирусной пандемии.
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Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 02 апреля в 11:33
Авто

«Заряженные» Cadillac CT4-V и CT5-V Blackwing появятся не скоро

Согласно отчету Muscle Cars & Trucks, более горячие версии Cadillac CT4-V и CT5-V под названием Blackwing появятся или в конце этого года, или в следующем году.
SpeedMe 01 апреля в 23:25
Общество

Александр Усс выступит сегодня с обращением к жителям края

Обращение губернатора Красноярского края Александра Усса анонсировала пресс-служба краевого правительства.
Взгляд.Инфо 03:56
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Гаджеты

Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность максимум на 15 %

Архитектура Zen 3 подразумевает разделение по 8 ядер на CCX против четырёх у Zen 2. Более того, объём кеш-памяти третьего уровня в CCX формально увеличится в два раза, до 32 Мбайт, но на каждое ядро по-прежнему будет приходиться по 4 Мбайт в удельном выражении.
3DNews вчера в 09:36
Политика

В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности

Бретт Крозье, капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", борющегося со вспышкой коронавируса, был освобожден от командования после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.
Российская газета вчера в 01:46
Общество

COVID-19: Россия идет по оптимистичному сценарию

"Россия идет по оптимистичному сценарию", – сказала Попова.
Вести.Ru 05:24
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Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае

О семи заболевших коронаврусом жителях Алтайского края сообщил 4 апреля оперативный штаб региона: у троих человек диагноз подтвердился за минувшие сутки.
Сиб.фм 02:46
Футбол

Тотти рассказал об опыте работы со Спаллетти

Бывший итальянский футболист Франческо Тотти в интервью Sky Sport Italia рассказал об опыте работы в "Роме" с главным тренером Лучано Спаллетти.
Soccer.ru 06:44
Авто

КамАЗ рассказал о конкуренте «ГАЗели»

Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Автоновости дня 01 апреля в 08:23
Общество

В России за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России умерли девять пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщил штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:48
Игры

Появилась информация о сроках релиза Resident Evil 4 Remake

REGNUM вчера в 20:39
Политика

В Иркутской области и Кузбассе продлили режим самоизоляции

Власти Иркутской и Кемеровской областей продлили режим всеобщей самоизоляции в регионах до 12 апреля.
ТАСС 05:29
Политика

Онищенко поддержал идею ограничить продажу алкоголя на время пандемии

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал идею ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса, отметив, что такие ограничения должны действовать до снятия всех противоэпидемических мер.
РИА Новости 06:32
Политика

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
РИА Новости вчера в 20:52
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