Транспорт
РИА НовостиРоссия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем
С 31 января уже было приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов между Россией и Китаем, за исключением курсировавших между Москвой и Пекином. Таким образом, с этого момента пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем полностью прекращено.
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Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Здоровье
Врачи назвали нетипичные признаки проблем с сердцем. Их шесть
Последним нетипичным признаком болезней сердца врачи называют симптом часовых стекол.
Происшествия
Неизвестные напали на журналиста в Северной Осетии и обыскали его
Журналиста Дэвида Мамедова силой посадили в автомобиль в Северной Осетии, обыскали его личные вещи и затем отпустили, сообщает в воскресенье региональное отделение Союза журналистов России.
Финансы
Курс доллара. Прогноз на 3–7 февраля
Решение Банка России по ключевой ставке не окажет значительного влияния на курс российской валюты.
Политика
Джонсон: Британия не намерена принимать некоторые стандарты ЕС
Как уточняется, Джонсон в выступлении намерен отметить, что «Великобритания будет поддерживать самые высокие стандарты в этих областях — во многих отношениях лучше, чем стандарты ЕС — без обязательного включения их в договор».
Биатлон
Россия и Норвегия стали лидерами в общем зачете юниорского ЧМ
Происшествия
Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Хоккей
В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей
Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный
Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Политика
Путин начал выметать чиновников за «совсем некрасивые события»
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции.
Кино
Режиссёр «Сайлент Хилла» снимет новый фильм по игровой франшизе
Политика
Патриарх предложил упомянуть в Конституции Бога
1 февраля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает 11-летнюю годовщину интронизации.
Армия и оружие
Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая
Минобороны России начнет в понедельник эвакуацию граждан РФ из Китая, где произошла вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии.
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась информацией о ее состоянии здоровья. Об этом сообщает телеканал "360".
Авто
АвтоВАЗ собрал тестовую партию обновленной модели Lada Largus
Компания «АвтоВАЗ» собрала тестовую партию новой версии модели Lada Largus.
Политика
Посол России в Болгарии объяснил причину «шпиономании» в стране
Посол России в Болгарии Анатолий Макаров высказал мнение по поводу причин инициации «шпионских скандалов» против страны, об этом 2 февраля сообщает телеканала bTV.
Общество
Единые федеральные штрафы для шумных соседей могут ввести в РФ
Группа депутатов выступила за введение единых федеральных штрафов для шумных соседей.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третьего ребенка
Милла Йовович родила третьего ребенка.
Общество
Госдуме предложат выплачивать пособие домохозяйкам
Законопроект о выплате пособия неработающим женщинам в семье из трех человек предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Политика
Трамп обвинил Блумберга в желании казаться выше ростом
Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга в желании скрыть свой настоящий рост, об этом 2 февраля сообщает Fox News.
Шоу-бизнес
Кожевникова ответила на сравнение своего платья со шторами
Бывший депутат Государственной думы и актриса Мария Кожевникова отреагировала на критику своего платья от пользователей соцсетей.
Армия и оружие
В США могут принять на вооружение смарт-винтовку с ИИ
Культура
Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей
Огромная империя разнообразного контента, в которой милые сериалы и прекрасные документальные фильмы о природе производятся рядом с программами типа "Как путинская Россия нападет на Прибалтику" или "Тиран Асад продолжает убивать свой народ, а вот еще немного героев ЛГБТК + — движения".
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Политика
Кремль сообщил о трудоустройстве всех бывших членов правительства
Всего в новое правительство не вошли 13 прежних министров и вице-премьеров.