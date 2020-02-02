Транспорт

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С 31 января уже было приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов между Россией и Китаем, за исключением курсировавших между Москвой и Пекином. Таким образом, с этого момента пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем полностью прекращено.
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Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

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