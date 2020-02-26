Общество
Газета.RuРоссия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса.
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с чего всё началось
Меры принимаются в связи с тем, что в Иране и Республике Корея отмечается рост заболеваемости новым типом коронавируса. В Италии также зафиксировано распространение вируса, однако, по словам Голиковой, в ее отношении сложно вводить ограничения, так как она входит в ЕС.Интерфакс08:32
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Космос
У Земли появился второй естественный спутник
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
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Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем.
Общество
Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона
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Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Происшествия
Спасатели продолжают поиски унесенных в Черное море детей
Происшествия
В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Финляндии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
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В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия
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Гаджеты
Назван самый популярный смартфон 2019 года
Самым продаваемым смартфоном стал Iphone XR. Самым популярным смартфоном за прошлый год стал Iphone XR.
Происшествия
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
Общество
Азербайджанская SOCAR поставит Белоруссии два танкера нефти в марте
Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Политика
Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Происшествия
К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом
От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Общество
Голикова: пять прототипов вакцины от коронавируса разработаны в РФ
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что возможность завоза в Россию коронавируса Covid-19 возрастает.
Общество
Ростуризм посоветовал не ездить в Италию, Южную Корею и Иран
Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам информировать туристов, планирующих поехать в Италию, Корею и Иран, о ситуации с коронавирусом.
Кино
Начались съемки «Мира Юрского периода 3»
Режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок третьей части фильма о динозаврах.
Автоспорт
Формула-1. Феттеля развернуло. Кубица с лучшим временем
В испанской Барселоне продолжаются тестовые заезды команд-участниц чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".
Общество
Счётная палата: Чечня стала лидером регионального протекционизма
В целом по стране ситуация с протекционистскими контрактами выглядит так: - В 2019 году 65,8% контрактов на поставку товаров и услуг для региональных органов власти были заключены с поставщиками из этого же региона, - заявили в Счётной палате.
Футбол
Левандовски пропустит четыре недели из-за травмы
Лидер мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" (3:0). Пресс-служба клуба сообщает, что у 31-летнего нападающего проблемы с коленным суставом.
Происшествия
В Ленобласти перевернулся автобус с пассажирами
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев тайно поженились
Популярная российская актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев, которые на протяжении 8 лет скрывали свой роман, наконец-то поженились.
Авто
Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах страны
В Сети появились первые фотографии ходового прототипа новой "Газели NN". Фотографии автомобиля опубликованы на форуме gazelleclub.ru.
Здоровье
Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках
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Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Технологии
«МегаФон» запустил 5G в роуминге
Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами 5G стала Румыния. Роуминговый партнер МегаФона — оператор Orange.