Меры принимаются в связи с тем, что в Иране и Республике Корея отмечается рост заболеваемости новым типом коронавируса. В Италии также зафиксировано распространение вируса, однако, по словам Голиковой, в ее отношении сложно вводить ограничения, так как она входит в ЕС.

с чего всё началось

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