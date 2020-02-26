Общество

Газета.RuГазета.RuРоссия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса.
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с чего всё началось

Россия приостановит выдачу виз иранцам и прекратит авиасообщение с Южной Кореей

Меры принимаются в связи с тем, что в Иране и Республике Корея отмечается рост заболеваемости новым типом коронавируса. В Италии также зафиксировано распространение вируса, однако, по словам Голиковой, в ее отношении сложно вводить ограничения, так как она входит в ЕС.
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Россия вводит ограничения на авиасообщение с Южной Кореей

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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Южную Корею закрывают по китайскому сценарию

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Известия вчера в 15:58
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Самым продаваемым смартфоном стал Iphone XR. Самым популярным смартфоном за прошлый год стал Iphone XR.
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Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
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РИА Новости 07:01
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Начались съемки «Мира Юрского периода 3»

Режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок третьей части фильма о динозаврах.
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Формула-1. Феттеля развернуло. Кубица с лучшим временем

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Счётная палата: Чечня стала лидером регионального протекционизма

В целом по стране ситуация с протекционистскими контрактами выглядит так: - В 2019 году 65,8% контрактов на поставку товаров и услуг для региональных органов власти были заключены с поставщиками из этого же региона, - заявили в Счётной палате.
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В Ленобласти перевернулся автобус с пассажирами

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Светлана Иванова и Джаник Файзиев тайно поженились

Популярная российская актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев, которые на протяжении 8 лет скрывали свой роман, наконец-то поженились.
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Эрдоган рассказал, что у США нет ЗРК Patriot для Турции

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Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах страны

В Сети появились первые фотографии ходового прототипа новой "Газели NN". Фотографии автомобиля опубликованы на форуме gazelleclub.ru.
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Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках

Свердловский министр здравоохранение Андрей Цветков выступил с инициативой о введении запрета для выпускников медицинских вузов на работу в частных клиниках и больницах.
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