Транспорт
Российская газетаРоссия приостановит пассажирское сообщение с Китаем
Из-за угрозы распространения коронавируса в России принято решение приостановить движение пассажирских поездов из Китая и обратно. Оно начинает действовать с полуночи 3 февраля.
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Происшествия
Полиция сообщила о муляже бомбы на теле лондонского террориста
Установлена ли его личность, не уточняется. Злоумышленник напал на прохожих на юге Лондона, два человека получили ножевые ранения.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
«С 1 февраля 2020 года признаются утратившими силу принятые в период с 1917 по 2002 год 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус «действующие», но не применяющихся на практике», — говорится в постановлении.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика
Президент Эстонии: Тартуский мирный договор действует
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, передает РИА "Новости".
Происшествия
В бельгийском Генте женщина с ножом напала на прохожих
Инцидент произошел в центре города Гент. По данным газеты, вооруженная ножом женщина напала на двух человек.
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян смогла забеременеть после похудения
Радостную новость девушка лично сообщила поклонникам в микроблоге, после чего на нее обрушился шквал поздравлений и теплых слов.
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Армия и оружие
National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
США следует бояться российских огнеметных комплексов «Солнцепек».
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Армия и оружие
Новая технологическая цепочка позволит РФ совершить прыжок в микроэлектронике
В Российской Федерации скоро создадут Инновационную инфраструктуру поддержки и внедрения в производство электронной компонентной базы.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Киберспорт
В Dota 2 убрали возможность блокировать появление крипов
2 февраля Valve выпустила патч для Dota 2, с которым заблокировала возможность отключать появление крипов с помощью чита.
Общество
Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди
Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди».
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Происшествия
Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики
Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.
Политика
Россиян из Китая начнут вывозить самолетами ВКС с 3 февраля
Президент РФ Владимир Путин отдал приказ привлечь самолеты ВКС к эвакуации российских граждан из районов КНР, наиболее пораженных коронавирусом.
Политика
Трамп обвинил Блумберга в желании казаться выше ростом
Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга в желании скрыть свой настоящий рост, об этом 2 февраля сообщает Fox News.
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный
Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Шоу-бизнес
Певицу МакSим госпитализировали
Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
Происшествия
Полковника МВД арестовали за взятку от вора в законе Мирона
По данным источника «Ленты.ру», Кузин пытался получить взятку в размере 25 миллионов рублей от вора в законе Дмитрия Чантурии (Мирон).
Наука
Отказ от курения восстанавливает легкие
Рост здоровых клеток легких может спровоцировать отказ от курения.