Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаРоссия приостановит пассажирское сообщение с Китаем

Из-за угрозы распространения коронавируса в России принято решение приостановить движение пассажирских поездов из Китая и обратно. Оно начинает действовать с полуночи 3 февраля.
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РЖД приостановила пассажирское сообщение с Китаем из-за коронавируса

РБК13:54

Россия закроет пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем

Lenta.ru14:07

Россия приостанавливает железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем

Коммерсантъ13:55

Россия приостановит пассажирское сообщение с Китаем

Российская газета14:20

РЖД приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем

RT на русском13:52

РЖД приостановит пассажирское сообщение с Китаем

РИА Новости13:52

РЖД приостановила с 3 февраля пассажирское сообщение с Китаем

Известия13:44
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Общество

В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом

РБК 08:25
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Собчак спровоцировала очередной скандал в российском шоу-бизнесе

ФАН 12:53
Происшествия

Полиция сообщила о муляже бомбы на теле лондонского террориста

Установлена ли его личность, не уточняется. Злоумышленник напал на прохожих на юге Лондона, два человека получили ножевые ранения.
Говорит Москва 14:49
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

«С 1 февраля 2020 года признаются утратившими силу принятые в период с 1917 по 2002 год 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус «действующие», но не применяющихся на практике», — говорится в постановлении.
RT на русском вчера в 00:26
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
Политика

Президент Эстонии: Тартуский мирный договор действует

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:56
Происшествия

В бельгийском Генте женщина с ножом напала на прохожих

Инцидент произошел в центре города Гент. По данным газеты, вооруженная ножом женщина напала на двух человек.
РБК 13:35
Шоу-бизнес

Гоар Аветисян смогла забеременеть после похудения

Радостную новость девушка лично сообщила поклонникам в микроблоге, после чего на нее обрушился шквал поздравлений и теплых слов.
StarHit.ru 31 января в 15:00
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости 13:39
Экономика

Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
ТАСС 31 января в 13:34
Фигурное катание

Самодурова: Продолжаю работать над четверным тулупом

Нева Спорт 10:49
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости 09:44
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru вчера в 02:59
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Российская газета вчера в 14:48
Армия и оружие

National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»

США следует бояться российских огнеметных комплексов «Солнцепек».
РБК 12:58
Шоу-бизнес

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru 05:57
Армия и оружие

Новая технологическая цепочка позволит РФ совершить прыжок в микроэлектронике

В Российской Федерации скоро создадут Инновационную инфраструктуру поддержки и внедрения в производство электронной компонентной базы.
Территория новостей вчера в 15:38
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru 06:29
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Газета.Ru 31 января в 16:59
Киберспорт

В Dota 2 убрали возможность блокировать появление крипов

2 февраля Valve выпустила патч для Dota 2, с которым заблокировала возможность отключать появление крипов с помощью чита.
CyberSport.ru 13:57
Общество

Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди».
Lenta.ru 11:40
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Происшествия

Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики

Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.
Газета.Ru 10:27
Футбол

«Тоттенхэм» в большинстве одержал победу над «Манчестер Сити»

Газета.Ru 13:25
Политика

Россиян из Китая начнут вывозить самолетами ВКС с 3 февраля

Президент РФ Владимир Путин отдал приказ привлечь самолеты ВКС к эвакуации российских граждан из районов КНР, наиболее пораженных коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:51
Политика

Трамп обвинил Блумберга в желании казаться выше ростом

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга в желании скрыть свой настоящий рост, об этом 2 февраля сообщает Fox News.
REGNUM 14:32
Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный

Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
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Шоу-бизнес

Певицу МакSим госпитализировали

Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
Вечерняя Москва 13:01
Происшествия

Полковника МВД арестовали за взятку от вора в законе Мирона

По данным источника «Ленты.ру», Кузин пытался получить взятку в размере 25 миллионов рублей от вора в законе Дмитрия Чантурии (Мирон).
Lenta.ru 31 января в 12:56
Наука

Отказ от курения восстанавливает легкие

Рост здоровых клеток легких может спровоцировать отказ от курения.
Соловей.Инфо 31 января в 03:45
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