Коронавирус
Вести.RuРоссия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа
Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину. Соответствующее распоряжение разослала Росавиация. Пассажиры "Аэрофлота" пожаловались в соцсетях, что перед вылетом самолета из "Шереметьево" в Нью-Йорк экипаж заявил об отмене рейса.
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с чего всё началось
Позднее отмену рейса подтвердили и в генконсульстве России в Нью-Йорке. Как сообщалось, со вторника РФ решила сократить число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран.Интерфакс09:05
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Происшествия
В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова
Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
Политика
Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии
На прошлой неделе в поддержку "коронабондов" выступил президент Франции Макрон, а во время последнего саммита лидеров Евросоюза французский лидер устроил настоящую перепалку (по системе видеосвязи, ибо саммит проходил виртуально), разругавшись с лидерами более зажиточных стран Европы как раз из-за вопроса взятия совместных долгов на борьбу с кризисом.
Экономика
Путин назвал ситуацию на мировом энергорынке сложной
Ситуация на мировом рынке сложная, пандемия коронавируса привела к резкому падению спроса на энергоресурсы.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Футбол
Дзюба считает, что текущий сезон необходимо доиграть
Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба выступил против досрочного завершения сезона из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Автосервисы приготовились к массовым банкротствам
Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Здоровье
Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу
Футбол
Футболисты «Динамо» отказались от сокращения зарплаты на 40 процентов
Игроки московского «Динамо» отклонили предложение руководства клуба сократить зарплаты на 40 процентов во время паузы в чемпионате России.
Транспорт
РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования
РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
Спорт
Юлии Ефимовой сегодня исполняется 28 лет
3 апреля 28-й день рождения празднует звезда мирового плавания, многократная чемпионка мира и Европы, трехкратный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Юлия Ефимова.
Экономика
Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул
«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Общество
Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств
Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
Общество
Меркель вернулась на рабочее место после карантина
Глава правительства Германии Ангела Меркель вернулась на свое рабочее место.
Общество
В ВОЗ рассказали о темпах эпидемии коронавируса в России
О темпах распространения инфекции рассказала представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
Общество
Пропускной режим введут в Саратовской области 10 апреля
Власти решили вновь перенести сроки введения пропускного режима в Саратовской области.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Происшествия
В Сочи женщине грозит арест за поддельный пропуск при карантине
Женщине грозит арест до шести месяцев. Напомним, на всей территории Краснодарского края карантин был введен главой региона с 31 марта.
Общество
Первый российский регион ввел комендантский час
Чечня стала первым российским регионом, где из-за распространения коронавируса вводится комендантский час.
Спорт
Главный тренер сборной России Родионенко заболел коронавирусом
Наставник российской команды по спортгимнастики Андрей Родионенко заболел коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной по художественной гимнастике Ирину Винер.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Здоровье
Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор
По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Религия
Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой «Умиление»
Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой "Умиление", которая традиционно перед "субботой Акафиста" приносится из крестового Владимирского храма в Патриаршией резиденции в Чистом переулке в Елоховский собор.
Здоровье
Московским врачам предложили испытать на себе препарат от коронавируса
Как говорится на сайте Doc-Covid.ru, врачи, имеющие непосредственный контакт с зараженными пациентами, могут помочь определить его эффективность в качестве профилактики развития симптомов.
Происшествия
Под Мурманском частично закрыли больницу из-за коронавируса у медиков
Медицинское учреждение закрыли на 14-дневный карантин, а следователи организовали проверку сообщений о том, что источником массового заражения пациентов мог стать кто-то из медперсонала больницы.