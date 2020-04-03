Позднее отмену рейса подтвердили и в генконсульстве России в Нью-Йорке. Как сообщалось, со вторника РФ решила сократить число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран.

с чего всё началось

Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину. Соответствующее распоряжение разослала Росавиация. Пассажиры "Аэрофлота" пожаловались в соцсетях, что перед вылетом самолета из "Шереметьево" в Нью-Йорк экипаж заявил об отмене рейса.

Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа

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