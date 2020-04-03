В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.

Здоровье Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Политика Три губернатора покинули свои посты после обращения Путина Как сообщается на сайте Кремля, о своем уходе сообщили глава Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Республики Коми Сергей Гапликов и Александр Цыбульский в Ненецком автономном округе.

Энергетика WSJ: Россия может сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки По их данным, на совещании, которое, как ожидается, пройдет в формате видеоконференции, будет обсуждаться возможность коллективного сокращения добычи на 10 млн б / с. В рамках этой сделки, указывает газета, Саудовская Аравия может сократить добычу на 3 млн б / с по сравнению с нынешним уровнем, в то время как страны Персидского залива и Россия сократят добычу на 1,5 млн б / с каждая.

Футбол Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.

Общество Широков: а что плохого предложила Терешкова? Где гарантия, что Путина изберут? Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о возможности стать депутатом и поделился мнением о предложении депутата Валентины Терешковой, которая рекомендовала убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию.

Политика Рейтинги Путина выросли после обращения к нации Президент России Владимир Путин укрепил свои рейтинговые позиции после обращения к нации относительно ситуации с распространением коронавируса в стране, пишет Интерфакс со ссылкой на данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Экономика Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России «Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.

Происшествия В Костромской области подтверждена смерть из-за коронавируса Кострома, 3 апреля 2020, 21:19 — REGNUM Летальный исход вследствие заражения коронавирусом подтвердился в Костромской области, сообщила 3 апреля журналистам замглавы региона Ольга Ерёмина.