Коронавирус
Российская газетаРоссия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
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Россия перестанет возвращать своих граждан на родину из-за пандемии коронавируса
Екатеринбург Онлайн13:59
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Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Общество
Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Авто
В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
Под эгидой самой марки хотят возродить не только автомобиль представительского класса, но и вместительный грузовик.
Общество
Путин заявил о риске дефицита нефти на мировом рынке
Президент России Владимир Путин заявил, что после восстановления спроса мировая "нефтянка" может столкнуться с дефицитом ресурсов, за которым последует дефицит нефти.
Общество
Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах
В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD).
Энергетика
В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
Как передает Bloomberg компания Whiting Petroleum не смогла на этой неделе выплатить долг в $262 млн.
Политика
Три губернатора покинули свои посты после обращения Путина
Как сообщается на сайте Кремля, о своем уходе сообщили глава Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Республики Коми Сергей Гапликов и Александр Цыбульский в Ненецком автономном округе.
Энергетика
WSJ: Россия может сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
По их данным, на совещании, которое, как ожидается, пройдет в формате видеоконференции, будет обсуждаться возможность коллективного сокращения добычи на 10 млн б / с. В рамках этой сделки, указывает газета, Саудовская Аравия может сократить добычу на 3 млн б / с по сравнению с нынешним уровнем, в то время как страны Персидского залива и Россия сократят добычу на 1,5 млн б / с каждая.
Здоровье
Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи
Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
Футбол
Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу
Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Футбол
Игроки «Динамо» отказались от сокращения зарплат на 40%
Интересы игроков представляет Антон Шунин. После 22 туров чемпионата России «Динамо» занимает шестое место в таблице.
Общество
Широков: а что плохого предложила Терешкова? Где гарантия, что Путина изберут?
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о возможности стать депутатом и поделился мнением о предложении депутата Валентины Терешковой, которая рекомендовала убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию.
Кино
В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»
Политика
Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Политика
Рейтинги Путина выросли после обращения к нации
Президент России Владимир Путин укрепил свои рейтинговые позиции после обращения к нации относительно ситуации с распространением коронавируса в стране, пишет Интерфакс со ссылкой на данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения
Сегодня, 3 апреля, свой день рождения отмечает актриса Анастасия Заворотнюк.
Политика
Путин призвал не закрывать предприятия по стране «под одну гребенку»
Закрывать предприятия и учреждения, причесывать "под одну гребенку" всех по всей стране нецелесообразно, заявил президент.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 4000
За последние сутки в 32 регионах России выявлен 601 новый случай коронавируса.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Экономика
Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России
«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
Общество
Испания депортировала ждавших рейса россиян в Мексику
Испания депортировала шестерых россиян, летевших в Россию из Мексики транзитом через Мадрид, сообщает телеграм-канал Baza.
Наука
Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей
Происшествия
В Костромской области подтверждена смерть из-за коронавируса
Кострома, 3 апреля 2020, 21:19 — REGNUM Летальный исход вследствие заражения коронавирусом подтвердился в Костромской области, сообщила 3 апреля журналистам замглавы региона Ольга Ерёмина.
Происшествия
На Кубани сообщили о 17 новых заболевших коронавирусом
Возраст новых пациентов – от 14 до 77 лет Оперативный штаб Краснодарского края по коронавирусу сообщил о 17 новых случаях заражения коронавирусом.
Общество
Старт туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая
На фоне ситуации с коронавирусом старт туристического сезона в Турции может быть перенесен на конец мая.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.