Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРоссия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
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Россия приостановит авиарейсы по вывозу россиян из-за рубежа

РИА Новости15:27

Россия перестанет возвращать своих граждан на родину из-за пандемии коронавируса

Екатеринбург Онлайн13:59

Сроки документов находящихся за границей россиян продлят при необходимости

ТАСС14:28

Оперативный штаб подтвердил приостановку всех международных рейсов

Ведомости14:16

Оперштаб сообщил о приостановке рейсов для вывоза россиян

Rambler News Service14:03

Россия прекратит вывоз своих граждан из других стран. Что важно знать

РБК15:43

Правительство выделило 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за рубежом

Известия14:35
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Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Общество

Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Газета.Ru 15:11
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

RT на русском 14:39
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Авто

В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus

Под эгидой самой марки хотят возродить не только автомобиль представительского класса, но и вместительный грузовик.
ToDay News Ufa вчера в 15:48
Общество

Путин заявил о риске дефицита нефти на мировом рынке

Президент России Владимир Путин заявил, что после восстановления спроса мировая "нефтянка" может столкнуться с дефицитом ресурсов, за которым последует дефицит нефти.
Газета.Ru 13:11
Общество

Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах

В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD).
РБК 15:14
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Как передает Bloomberg компания Whiting Petroleum не смогла на этой неделе выплатить долг в $262 млн.
Эхо Москвы 01 апреля в 20:10
Политика

Три губернатора покинули свои посты после обращения Путина

Как сообщается на сайте Кремля, о своем уходе сообщили глава Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Республики Коми Сергей Гапликов и Александр Цыбульский в Ненецком автономном округе.
Алтайская правда вчера в 22:07
Энергетика

WSJ: Россия может сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

По их данным, на совещании, которое, как ожидается, пройдет в формате видеоконференции, будет обсуждаться возможность коллективного сокращения добычи на 10 млн б / с. В рамках этой сделки, указывает газета, Саудовская Аравия может сократить добычу на 3 млн б / с по сравнению с нынешним уровнем, в то время как страны Персидского залива и Россия сократят добычу на 1,5 млн б / с каждая.
ТАСС 15:05
Здоровье

Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи

Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
Shraibikus News 13:27
Футбол

Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу

Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.
Свободная Пресса вчера в 12:22
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Футбол

Игроки «Динамо» отказались от сокращения зарплат на 40%

Интересы игроков представляет Антон Шунин. После 22 туров чемпионата России «Динамо» занимает шестое место в таблице.
ODDS.ru 11:38
Общество

Широков: а что плохого предложила Терешкова? Где гарантия, что Путина изберут?

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о возможности стать депутатом и поделился мнением о предложении депутата Валентины Терешковой, которая рекомендовала убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию.
Чемпионат 14:23
Кино

В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»

Popcornnews.ru 05:00
Политика

Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО

Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Lenta.ru 09:04
Политика

Рейтинги Путина выросли после обращения к нации

Президент России Владимир Путин укрепил свои рейтинговые позиции после обращения к нации относительно ситуации с распространением коронавируса в стране, пишет Интерфакс со ссылкой на данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
9111.ru 12:29
Шоу-бизнес

Онкобольная Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения

Сегодня, 3 апреля, свой день рождения отмечает актриса Анастасия Заворотнюк.
Экспресс газета вчера в 23:30
Политика

Путин призвал не закрывать предприятия по стране «под одну гребенку»

Закрывать предприятия и учреждения, причесывать "под одну гребенку" всех по всей стране нецелесообразно, заявил президент.
Российская газета 09:36
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4000

За последние сутки в 32 регионах России выявлен 601 новый случай коронавируса.
Forbes 03:33
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Российская газета 09:21
Экономика

Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
RT на русском 11:45
Общество

Испания депортировала ждавших рейса россиян в Мексику

Испания депортировала шестерых россиян, летевших в Россию из Мексики транзитом через Мадрид, сообщает телеграм-канал Baza.
Рамблер 10:51
Наука

Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей

ИА Красная Весна 01 апреля в 14:44
Происшествия

В Костромской области подтверждена смерть из-за коронавируса

Кострома, 3 апреля 2020, 21:19 — REGNUM Летальный исход вследствие заражения коронавирусом подтвердился в Костромской области, сообщила 3 апреля журналистам замглавы региона Ольга Ерёмина.
REGNUM 14:19
Религия

Патриарх Кирилл с иконой «Умиление» объехал Москву

Вести.Ru 11:48
Происшествия

На Кубани сообщили о 17 новых заболевших коронавирусом

Возраст новых пациентов – от 14 до 77 лет Оперативный штаб Краснодарского края по коронавирусу сообщил о 17 новых случаях заражения коронавирусом.
Кубань-Информ 12:16
Общество

Старт туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая

На фоне ситуации с коронавирусом старт туристического сезона в Турции может быть перенесен на конец мая.
Travel Russian News вчера в 11:58
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
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