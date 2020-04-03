Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРоссия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
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Завоз российских граждан на Родину будет временно приостановлен

Ёлдаш16:15

Оперштаб сообщил о приостановке рейсов для вывоза россиян

Rambler News Service14:03

Росавиация отзывает ранее выданные разрешения на выполнение чартерных рейсов

Агентство Москва16:37

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РБК16:49

Росавиация приостановила действие разрешений на вывозные рейсы

Известия16:48

Оперативный штаб подтвердил приостановку всех международных рейсов

Ведомости14:16

Россия прекращает массовые рейсы для возвращения граждан домой

ТАСС17:01
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С понедельника, 6 апреля, авиакомпания «Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах.
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Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
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Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

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Общество

В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Воронеж, 3 апреля 2020, 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля.
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Политика

Россия передала США тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Lenta.ru 16:48
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Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

Тульские власти продлили режим повышенной готовности

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REGNUM 13:08
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Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
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Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
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Сотрудники администрации Санкт-Петербурга перешли на удаленную работу

Сотрудники администрации Санкт-Петербурга в связи с ограничениями в городе из-за коронавируса частично перешли на работу в удаленном режиме.
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Окаменелый зуб тюленя, найденный на австралийском побережье, может пролить свет на историю и географию безухих тюленей, которые обитали на берегах Австралии три миллиона лет назад, 3 апреля сообщает Journal of Vertebrate Paleontology.
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Вводится комендантский час для лиц младше 20 лет.
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Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.
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В какие сроки выплатить зарплату за нерабочий апрель

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