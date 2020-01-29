Политика

Lenta.ruLenta.ruПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в проекте резолюции ПАСЕ о подтверждении полномочий российской делегации, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения в ассамблею

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подтвердил выполнение Россией ряда рекомендаций, озвученных после возвращения ее депутатов в организацию, и отмечает прогресс в выполнении Минских соглашений.
ТАСС00:06

Подробнее о событии

Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения в Ассамблею

Эхо Москвы00:33

ПАСЕ собралась следить за ходом внесения поправок в Конституцию РФ

Московский Комсомолец00:47

Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения

Газета.Ru00:46

В ПАСЕ отметили прогресс в выполнении Минских соглашений

Известия00:37

В ПАСЕ заявили о выполнении Россией ряда рекомендаций после возвращения

РБК02:00

РФ прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ — проект резолюции

РЕН ТВ00:07

ПАСЕ будет наблюдать за внесением поправок в российскую Конституцию

ТАСС00:12
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Политика

ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

Согласно документу, опубликованному в официальном журнале Евросоюза, санкции введены «за проведение местных выборов 8 сентября прошлого года в Крыму и Севастополе, которые ЕС продолжает считать „нелегально аннексированными“».
НТВ вчера в 09:18
Политика

Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом «сделку века»

Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом "сделку века". Глава Палестины заявил, что предложение США является заговором против страны.
Piter.tv 00:48
Происшествия

По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские

В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Ведомости 02:02
Происшествия

В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина

На кадрах видно, как мужчина подходит к витрине магазина, за которой стоит женщина-кассир, обливает ее бензином, та убегает в подсобку, злоумышленник следует за ней.
Российская газета вчера в 06:22
Общество

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
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Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.
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Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия России

Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Право.ру 27 января в 08:45
Спорт

Code Vein получила первое из трёх крупных дополнений

Компания Bandai Namco Entertainment без предварительного объявления выпустила Hellfire Knight — первое из трёх крупных дополнений к своему ролевому экшену Code Vein.
3DNews 01:58
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
Общество

В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов

По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Lenta.ru вчера в 09:12
Происшествия

Найден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области

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«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Бруну Фернандеша

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш перейдёт в «Манчестер Юнайтед», утверждает Record.
Чемпионат вчера в 14:15
Кино

Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
ToDay News Ufa 01:03
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Известия 01:38
Музыка

Музыкальную премию «Грэмми» вручили в Лос-Анджелесе

Больше всего «золотых граммофонов» получила 18-летняя Билли Айлиш: «Лучший новый исполнитель», «Альбом года» (в этой категории Айлиш - самый молодой лауреат в истории «Грэмми») и «Песня года».
Россия – Культура 27 января в 07:21
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Необычный метеорит содержит зерна древнейшего материала Солнечной системы

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Армия и оружие

Армия Сирии нанесла точечные удары по позициям боевиков в Идлибе

Экономика сегодня 00:25
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса

Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
RT на русском 00:55
Политика

Защита Трампа закончила изложение аргументов на процедуре импичмента

Команда защитников американского лидера Дональда Трампа завершила в Сенате Конгресса представление аргументов в рамках процедуры импичмента в отношении главы государства.
Российская газета вчера в 17:59
Происшествия

У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7

RT на русском вчера в 15:15
Происшествия

Младенец в Петербурге отравился гашишем

В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения «гашиш».
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Общество

Минкомсвязи РФ намерено создать единую сеть 5G

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено создать в России единую 5G-сеть.
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Пелагея и Иван Телегин воссоединились на дне рождения дочери

Недавно Пелагея и Телегин вместе засветились на дне рождения Таисии.
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В Кемерове госпитализировали двух вернувшихся из Китая туристов

Двух пассажиров - взрослого и ребенка - с синдромами острого респираторного заболевания, прибывших накануне в Кемерово из Китая, отправили из аэропорта в областную инфекционную больницу.
Российская газета 01:07
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Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне

В Кремле «категорически не согласились» со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в развязывании Второй мировой войны.
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Армия и оружие

Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек

РИА Новости вчера в 19:53
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Mail.ru Group открыла предзаказ на собственную «умную колонку»

Интернет-холдинг Mail.ru Group открыл прездаказ на собственную "умную колонку" на базе голосового помощника "Маруся".
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
РИА Новости 01:32
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