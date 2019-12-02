Спорт
ProstoProSportРоссия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
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Энергетика
Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США
Общая добыча нефти в США остановит свой неудержимый рост в 2020 году и продолжит расти более сдержанными темпами.
Политика
В Ереване облили краской памятник Грибоедову
В Ереване сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил красной краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову.
Авто
В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Общество
«РИА Новости» узнало стоимость разработки нового российского авианосца
Новый авианосец, который планируют создать в России, предусматривает водоизмещение 65 – 70 тыс. т, а стоимость его разработки и строительства может обойтись порядка 300 – 400 млрд руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Происшествия
Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова
Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
Политика
SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство
Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
Политика
Джонсон решил дистанцироваться от Трампа на саммите НАТО
Президент США Дональд Трамп сегодня ночью прибудет в Лондон для участия в юбилейном саммите НАТО, в этом году альянсу исполнилось 70 лет.
Происшествия
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Общество
Экс-президента США Джимми Картера снова госпитализировали
«На минувших выходных бывший президент США Джимми Картер был принят в медцентр Phoebe Sumter в городе Америкус, штат Джорджия, для лечения инфекции мочевыводящих путей», — сообщается в заявлении.
Общество
75% жителей РФ не хотят участвовать в акциях протеста
Большинство жителей России (75%) не хотят участвовать в каких-либо протестных акциях с политическими требованиями.
Шоу-бизнес
Каменских пошла в народ без трусов и в маске
Перед началом церемонии Каменских прошлось перед публикой и фотографами.
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Экономика
Более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Более 40% россиян имеют ипотеку одновременно с другими кредитами.
Музыка
Николай Носков впервые после инсульта спел
Политика
США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд
США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.
Политика
В ДНР обвинили Зеленского в попытках переиначить «Минск-2»
Условия для проведения местных выборов в Донбассе, выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским, являются попыткой переиначить минские соглашения и не имеют ничего общего с действительностью, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Энергетика
Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»
Проект с самого начала был окружен враньем.
Армия и оружие
Курдский генерал заявил о соглашении по расширению военного присутствия РФ на севере Сирии
Общество
Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка не принимает заказы
Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly прекратил принимать новые заказы от пользователей.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге
Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Кино
Это не развидеть: в Сети появились концепт-арты маленького Таноса
Недавно ведущий художник Marvel Studios Райан Майнердинг поделился концепт-артами, на которых можно увидеть, как Танос выглядел в отрочестве, юности и молодости.
Здоровье
Пресса пишет о массовом распространении снюса в российских школах
Сегодня снюс часто продается в виде небольших пакетиков, которые нужно держать под губой, пишет газета «Аргументы и факты».
Хоккей
Петербургский СКА на выезде переиграл московский ЦСКА со счетом 4:2
Петербургский СКА на выезде переиграл московский ЦСКА со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.