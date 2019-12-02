Спорт

ProstoProSportProstoProSportРоссия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
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WADA: в базу Московской лаборатории вносились изменения в подозрительные анализы биатлониста и биатлонистки из России

Sports.ru06:48

Источник: в базе Московской лаборатории нашли махинации по 2 биатлонистам из РФ

Чемпионат08:40

В базе Московской лаборатории нашли махинации по двум российским биатлонистам

Sport24.ru09:23

«Почему-то за эталон принимается база, которую передал осведомитель». Что не так с обвинениями ВАДА

Матч ТВ10:55

СМИ: Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории

RT на русском07:30

В базе Московской лаборатории обнаружены махинации с пробами двух российских биатлонистов

Нева Спорт09:54

Муж директора Московской лаборатории внес изменения в базу данных, сообщают СМИ

Газета.Ru11:12
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В Ереване сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил красной краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову.
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С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
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Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
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Новый авианосец, который планируют создать в России, предусматривает водоизмещение 65 – 70 тыс. т, а стоимость его разработки и строительства может обойтись порядка 300 – 400 млрд руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова

Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
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Политика

SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство

Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
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В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Lenta.ru 06:48
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Джонсон решил дистанцироваться от Трампа на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп сегодня ночью прибудет в Лондон для участия в юбилейном саммите НАТО, в этом году альянсу исполнилось 70 лет.
Газета.Ru 10:52
Происшествия

Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru 18:03
Общество

Экс-президента США Джимми Картера снова госпитализировали

«На минувших выходных бывший президент США Джимми Картер был принят в медцентр Phoebe Sumter в городе Америкус, штат Джорджия, для лечения инфекции мочевыводящих путей», — сообщается в заявлении.
RT на русском 18:30
Общество

75% жителей РФ не хотят участвовать в акциях протеста

Большинство жителей России (75%) не хотят участвовать в каких-либо протестных акциях с политическими требованиями.
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Шоу-бизнес

Каменских пошла в народ без трусов и в маске

Перед началом церемонии Каменских прошлось перед публикой и фотографами.
Утро.ru вчера в 06:25
Армия и оружие

Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии

Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Lenta.ru 08:56
Экономика

Более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Более 40% россиян имеют ипотеку одновременно с другими кредитами.
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Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
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Николай Носков впервые после инсульта спел

Газета.Ru 05:16
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США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд

США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.
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В ДНР обвинили Зеленского в попытках переиначить «Минск-2»

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Энергетика

Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»

Проект с самого начала был окружен враньем.
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Армия и оружие

Курдский генерал заявил о соглашении по расширению военного присутствия РФ на севере Сирии

Военное обозрение вчера в 22:41
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Первый виртуальный концертный зал открылся в Новосибирской области

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Общество

Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка не принимает заказы

Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly прекратил принимать новые заказы от пользователей.
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Происшествия

Появилось видео с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге

Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
Известия 15:33
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
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Кино

Это не развидеть: в Сети появились концепт-арты маленького Таноса

Недавно ведущий художник Marvel Studios Райан Майнердинг поделился концепт-артами, на которых можно увидеть, как Танос выглядел в отрочестве, юности и молодости.
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Пресса пишет о массовом распространении снюса в российских школах

Сегодня снюс часто продается в виде небольших пакетиков, которые нужно держать под губой, пишет газета «Аргументы и факты».
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Петербургский СКА на выезде переиграл московский ЦСКА со счетом 4:2

Петербургский СКА на выезде переиграл московский ЦСКА со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
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Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
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