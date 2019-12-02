Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов. Об этом в интервью британскому телеканалу Channel 4 заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
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Посол России в Британии заявил о необходимости пересмотра связей с НАТО

РБКвчера в 23:26

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения

РИА Новостивчера в 18:50

Посол России в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Комсомольская правдавчера в 19:15

Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Российская газетавчера в 19:14

Россия просит НАТО пересмотреть отношения накануне саммита в Лондоне

Московский Комсомолецвчера в 18:59

Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Интерфаксвчера в 20:16

Посол России: Москва призывает НАТО пересмотреть отношения перед саммитом в Лондоне

ТАССвчера в 17:19
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Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата РФ по футболу

РЕН ТВ вчера в 13:03
Общество

Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».
Коммерсантъ вчера в 17:35
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой

Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
WomanHit.ru 30 ноября в 12:11
Армия и оружие

Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет

Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Avia.pro вчера в 19:00
Авто

Купе-кроссовер Geely и Volvo засняли «живьем». Плюс фото салона

Как и все другие модели Lynk&Co, кросс-купе построят на платформе CMA, в разработке которой участвовали как инженеры Geely, так и Volvo.
Daily-Motor.Ru вчера в 00:27
Здоровье

Почти все поликлиники в Алтайском крае стали работать дольше

С сегодняшнего дня поликлиники в Алтайском крае перешли на новый режим работы.
Московский Комсомолец 01:33
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» обратилась в полицию из-за угроз в адрес сына

Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V, обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина написала заявление в московскую полицию из-за угроз, поступивших в адрес ее сына.
РИА Новости вчера в 19:06
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Культура

Гусман прокомментировал вырезанную из КВН шутку Светлакова

Shraibikus News вчера в 01:11
Политика

Трампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»

Президент США Дональд Трамп разозлился из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО».
Известия 02:21
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 00:26
Экономика

В России упал индекс деловой активности в сфере услуг

В ноябре индекс деловой активности в сфере услуг в России составил 45,6 пункта.
ГЛАС.RU 02:40
Общество

Росстат назвал регионы с самой тяжелой ситуацией на рынке труда

Наиболее неблагополучная ситуация на рынке труда фиксируется на сегодняшний день в Северной Осетии — Алании, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане.
РБК 02:00
Экономика

ГК «Россети» нарастила объем выручки на 20 млрд рублей

Показатель выручки вырос на 20 млрд, достигнув отметки в 734,2 млрд рублей.
ТагилСити.ру 29 ноября в 13:06
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Спорт

Глава ФТАР поручил срочно провести расследование по материалам НТВ

Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.
РИА Новости 01:17
Происшествия

В Петербурге работников автоцентра заподозрили в краже иномарок

Работники автоцентра задержаны по подозрению в краже 18 автомобилей на сумму более 15 миллионов рублей в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:00
Музыка

Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Говорит Москва вчера в 04:27
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Происшествия

В Саратове собака напала на женщину с ребенком

Взгляд-инфо вчера в 23:00
Армия и оружие

Совбез: в России практически решили проблему жилья для бывших военных

"Практически решена проблема предоставления постоянного жилья военнослужащим, подлежащим увольнению в запас или отставку", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:19
Футбол

Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами

Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
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Биатлон

Мартен Фуркад и Йоханнес Бё выступили в защиту российского биатлона

В программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Мартен выступил в защиту чистых российских спортсменов, которые могут лишиться возможности выходить на старт из-за ошибок других людей.
Чемпионат 02:00
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Миллиардер Леонард Блаватник инвестирует в российские фильмы

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Как изменились правила для автомобилистов с 1 декабря

Фото Сергея Паршукова из архива БНК Как сообщает портал SpeedMe.ru, с 1 декабря обязательным при эксплуатации автомобилей стало использование зимней резины.
ИА БНК 02:37
Армия и оружие

Российские войска в Сирии атаковали беспилотники

Военные базы в Сирии, где располагаются как сирийские правительственные войска, так и поддерживающие их российские вооруженные силы, дважды за ночь атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Lenta.ru 01:55
Футбол

Шевченко рассказал, где хочет поработать после сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил о желании попробовать себя в клубном футболе.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:32
Технологии

Пользователи Windows 7 могут бесплатно перейти на Windows 10

Пользователи операционных систем Windows 7, 8 и 8.1 все еще могут бесплатно перейти на Windows 10.
UfacityNews.ru вчера в 14:41
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