Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов. Об этом в интервью британскому телеканалу Channel 4 заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Общество Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».

Политика Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Спорт Глава ФТАР поручил срочно провести расследование по материалам НТВ Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.

Происшествия В Петербурге работников автоцентра заподозрили в краже иномарок Работники автоцентра задержаны по подозрению в краже 18 автомобилей на сумму более 15 миллионов рублей в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Авто Как изменились правила для автомобилистов с 1 декабря Фото Сергея Паршукова из архива БНК Как сообщает портал SpeedMe.ru, с 1 декабря обязательным при эксплуатации автомобилей стало использование зимней резины.