Политика
РИА НовостиРоссия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов. Об этом в интервью британскому телеканалу Channel 4 заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
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Посол России в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой
Комсомольская правдавчера в 19:15
Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой
Российская газетавчера в 19:14
Россия просит НАТО пересмотреть отношения накануне саммита в Лондоне
Московский Комсомолецвчера в 18:59
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Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата РФ по футболу
Общество
Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой
Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
Армия и оружие
Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет
Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Авто
Купе-кроссовер Geely и Volvo засняли «живьем». Плюс фото салона
Как и все другие модели Lynk&Co, кросс-купе построят на платформе CMA, в разработке которой участвовали как инженеры Geely, так и Volvo.
Здоровье
Почти все поликлиники в Алтайском крае стали работать дольше
С сегодняшнего дня поликлиники в Алтайском крае перешли на новый режим работы.
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» обратилась в полицию из-за угроз в адрес сына
Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V, обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина написала заявление в московскую полицию из-за угроз, поступивших в адрес ее сына.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Культура
Гусман прокомментировал вырезанную из КВН шутку Светлакова
Политика
Трампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»
Президент США Дональд Трамп разозлился из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО».
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Общество
Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре
В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Экономика
В России упал индекс деловой активности в сфере услуг
В ноябре индекс деловой активности в сфере услуг в России составил 45,6 пункта.
Общество
Росстат назвал регионы с самой тяжелой ситуацией на рынке труда
Наиболее неблагополучная ситуация на рынке труда фиксируется на сегодняшний день в Северной Осетии — Алании, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане.
Экономика
ГК «Россети» нарастила объем выручки на 20 млрд рублей
Показатель выручки вырос на 20 млрд, достигнув отметки в 734,2 млрд рублей.
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Спорт
Глава ФТАР поручил срочно провести расследование по материалам НТВ
Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.
Происшествия
В Петербурге работников автоцентра заподозрили в краже иномарок
Работники автоцентра задержаны по подозрению в краже 18 автомобилей на сумму более 15 миллионов рублей в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Происшествия
В Саратове собака напала на женщину с ребенком
Армия и оружие
Совбез: в России практически решили проблему жилья для бывших военных
"Практически решена проблема предоставления постоянного жилья военнослужащим, подлежащим увольнению в запас или отставку", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".
Футбол
Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами
Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
Биатлон
Мартен Фуркад и Йоханнес Бё выступили в защиту российского биатлона
В программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Мартен выступил в защиту чистых российских спортсменов, которые могут лишиться возможности выходить на старт из-за ошибок других людей.
Кино
Миллиардер Леонард Блаватник инвестирует в российские фильмы
Американский бизнесмен, выходец из СССР Леонард Блаватник будет инвестировать в производство российского кино, пишут «Ведомости».
Авто
Как изменились правила для автомобилистов с 1 декабря
Фото Сергея Паршукова из архива БНК Как сообщает портал SpeedMe.ru, с 1 декабря обязательным при эксплуатации автомобилей стало использование зимней резины.
Армия и оружие
Российские войска в Сирии атаковали беспилотники
Военные базы в Сирии, где располагаются как сирийские правительственные войска, так и поддерживающие их российские вооруженные силы, дважды за ночь атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Футбол
Шевченко рассказал, где хочет поработать после сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил о желании попробовать себя в клубном футболе.
Технологии
Пользователи Windows 7 могут бесплатно перейти на Windows 10
Пользователи операционных систем Windows 7, 8 и 8.1 все еще могут бесплатно перейти на Windows 10.