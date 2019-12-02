Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия призвала НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Об этом сообщает телеканал Channel 4.
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Посол России: Москва призывает НАТО пересмотреть отношения перед саммитом в Лондоне

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Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения

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Россия просит НАТО пересмотреть отношения накануне саммита в Лондоне

Московский Комсомолец18:59

Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой

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Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Российская газета19:14

Посол России в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Комсомольская правда19:15

Россия призвала НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Lenta.ru20:55
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