Политика
Lenta.ruРоссия призвала НАТО пересмотреть отношения с Москвой
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Об этом сообщает телеканал Channel 4.
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Посол России в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой
Комсомольская правда19:15
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