Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов. Об этом в интервью британскому телеканалу Channel 4 заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
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 Четвертый канал британского телевидения, новый посол России в Великобритании Андрей Келин призвал руководство Североатлантического альянса пересмотреть свое отношение к РФ накануне саммита НАТО, который пройдет в Лондоне с 3 по 4 декабря.
Московский Комсомолецвчера в 18:38

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Посол России в Британии заявил о необходимости пересмотра связей с НАТО

РБКвчера в 23:26

Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Интерфаксвчера в 20:16

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения

РИА Новостивчера в 18:50

Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Российская газетавчера в 19:14

Россия просит НАТО пересмотреть отношения накануне саммита в Лондоне

Московский Комсомолецвчера в 18:59

Посол России в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Комсомольская правдавчера в 19:15

Посол России: Москва призывает НАТО пересмотреть отношения перед саммитом в Лондоне

ТАССвчера в 17:19
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Происшествия

Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 22:02
Армия и оружие

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости вчера в 16:59
Происшествия

Арестован экс-мэр Кирова Владимир Быков

Российская газета 30 ноября в 10:06
Экономика

В Крыму рассчитывают до конца года продать нефтетерминал в Феодосии за 650 млн рублей

Власти Республики Крым рассчитывают получить около 650 млн рублей до конца 2019 года от продажи нефтетерминала в Феодосии.
ТАСС вчера в 23:36
Политика

Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Известия вчера в 15:50
Шоу-бизнес

Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши

В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.
Bimru.ru вчера в 02:11
Политика

В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Происшествия

Три школьника утонули в реке в Брянской области

Три школьника провалились под лед и утонули в реке Ипуть в городе Сураже Брянской области.
ТАСС 00:48
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Экономика

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Приток иностранного капитала в российскую экономику является основной причиной укрепления рубля.
Lenta.ru вчера в 12:15
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости вчера в 18:03
Общество

«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Вести.Ru вчера в 21:48
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:55
Авто

Что изменилось для автомобилистов в России с 1 декабря

С 21 декабря в России вводится новый экологический класс «Евро-6», распространяющийся на транспортные средства категорий M и N – грузовые и пассажирские автомобили.
110km.ru вчера в 16:01
Гаджеты

В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android

По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.
OAnews вчера в 00:01
Энергетика

Цены на нефть растут в понедельник утром

По данным торгов, к 05.40 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent подросли на 0,9%, до 61,31 доллара за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 21:46
Общество

Овнам предстоит горячий спор, а Козерогов ждёт крупная покупка

Не стоит планировать на этот день творческие, романтические и развлекательные мероприятия.
Первоисточник вчера в 10:00
Армия и оружие

Командующий Сирийскими демократическими силами передал под контроль российских военных три крупных населённых пункта

Командующий Сирийскими демократическими силами Мазлум Абди впервые обратился к к пользователям «Twitter» на русском языке, заявив о том, что под контроль российских военных переданы три крупных города, ранее находившихся под контролем вооружённых курдских формирований.
Avia.pro 00:44
Шоу-бизнес

Экс-жена бывшего короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну

RuNews24.ru вчера в 17:15
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Здоровье

На Кубани власти региона планируют решить проблему дефицита педагогов

Власти Краснодарского края планируют решить проблему нехватки педагогов на Кубани за счет трудоустройства переезжающих в регион специалистов отрасли и реализации федеральной программы "Земский учитель", сообщила в интервью ТАСС вице-губернатор края Анна Минькова.
ТАСС 00:13
Хоккей

«Трактор» отправил Василия Демченко в список отказов

Челябинский «Трактор» поместил голкипера Василия Демченко в список отказов. В течение 48 часов игрока может забрать любой из клубов КХЛ.
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Axios: Трамп разозлён на Макрона за слова о «смерти мозга» НАТО

Американский лидер Дональд Трамп разозлился на слова французского президента Эммануэля Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО.
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Армия и оружие

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Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» поразил наземную цель крылатой ракетой «Калибр».
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Сладкая жизнь. В метеоритах впервые обнаружили одно из ключевых для зарождения жизни соединений

Ученые обнаружили рибозу и другие биологически значимые сахара, в том числе арабинозу и ксилозу, в двух разных метеоритах, богатых углеродом.
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Политика

Торговые переговоры между США и Китаем приостановились из-за Гонконга

Одной из причин для приостановки переговоров между Китаем и США по вопросам заключение торгового соглашения стал американский закон о демократии и правах человека в Гонконге, заявляет портал Axios со ссылкой на собственные источники.
Хакасия-Информ 00:21
Общество

Прожиточный минимум для пенсионеров в Липецкой области не изменился

Величина прожиточного минимума для установления федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам на 2020 год в соответствии с законом Липецкой области оставлена в прежнем размере — 8620 рублей, говорится в сообщении отделения Пенсионного фонда РФ по Липецкой области.
Добринские вести 30 ноября в 11:45
Технологии

Создан новый вирус для хищения денег у банков России

Российские банки сообщили о случаях мошенничества при помощи нового вируса, который пользуется уязвимостью в приложениях операционной системы Android.
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