Политика
РИА НовостиРоссия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов. Об этом в интервью британскому телеканалу Channel 4 заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
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с чего всё началось
Как сообщает Четвертый канал британского телевидения, новый посол России в Великобритании Андрей Келин призвал руководство Североатлантического альянса пересмотреть свое отношение к РФ накануне саммита НАТО, который пройдет в Лондоне с 3 по 4 декабря.Московский Комсомолецвчера в 18:38
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Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой
Российская газетавчера в 19:14
Россия просит НАТО пересмотреть отношения накануне саммита в Лондоне
Московский Комсомолецвчера в 18:59
Посол России в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой
Комсомольская правдавчера в 19:15
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Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Забайкалье
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Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России
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Арестован экс-мэр Кирова Владимир Быков
Экономика
В Крыму рассчитывают до конца года продать нефтетерминал в Феодосии за 650 млн рублей
Власти Республики Крым рассчитывают получить около 650 млн рублей до конца 2019 года от продажи нефтетерминала в Феодосии.
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Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши
В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.
Политика
В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
Происшествия
Три школьника утонули в реке в Брянской области
Три школьника провалились под лед и утонули в реке Ипуть в городе Сураже Брянской области.
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Экономика
Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Приток иностранного капитала в российскую экономику является основной причиной укрепления рубля.
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Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Общество
«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа
Происшествия
В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе
Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
Авто
Что изменилось для автомобилистов в России с 1 декабря
С 21 декабря в России вводится новый экологический класс «Евро-6», распространяющийся на транспортные средства категорий M и N – грузовые и пассажирские автомобили.
Гаджеты
В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android
По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.
Энергетика
Цены на нефть растут в понедельник утром
По данным торгов, к 05.40 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent подросли на 0,9%, до 61,31 доллара за баррель.
Общество
Овнам предстоит горячий спор, а Козерогов ждёт крупная покупка
Не стоит планировать на этот день творческие, романтические и развлекательные мероприятия.
Армия и оружие
Командующий Сирийскими демократическими силами передал под контроль российских военных три крупных населённых пункта
Командующий Сирийскими демократическими силами Мазлум Абди впервые обратился к к пользователям «Twitter» на русском языке, заявив о том, что под контроль российских военных переданы три крупных города, ранее находившихся под контролем вооружённых курдских формирований.
Шоу-бизнес
Экс-жена бывшего короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Здоровье
На Кубани власти региона планируют решить проблему дефицита педагогов
Власти Краснодарского края планируют решить проблему нехватки педагогов на Кубани за счет трудоустройства переезжающих в регион специалистов отрасли и реализации федеральной программы "Земский учитель", сообщила в интервью ТАСС вице-губернатор края Анна Минькова.
Хоккей
«Трактор» отправил Василия Демченко в список отказов
Челябинский «Трактор» поместил голкипера Василия Демченко в список отказов. В течение 48 часов игрока может забрать любой из клубов КХЛ.
Политика
Axios: Трамп разозлён на Макрона за слова о «смерти мозга» НАТО
Американский лидер Дональд Трамп разозлился на слова французского президента Эммануэля Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил наземную цель ракетой «Калибр»
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» поразил наземную цель крылатой ракетой «Калибр».
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Космос
Сладкая жизнь. В метеоритах впервые обнаружили одно из ключевых для зарождения жизни соединений
Ученые обнаружили рибозу и другие биологически значимые сахара, в том числе арабинозу и ксилозу, в двух разных метеоритах, богатых углеродом.
Политика
Торговые переговоры между США и Китаем приостановились из-за Гонконга
Одной из причин для приостановки переговоров между Китаем и США по вопросам заключение торгового соглашения стал американский закон о демократии и правах человека в Гонконге, заявляет портал Axios со ссылкой на собственные источники.
Общество
Прожиточный минимум для пенсионеров в Липецкой области не изменился
Величина прожиточного минимума для установления федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам на 2020 год в соответствии с законом Липецкой области оставлена в прежнем размере — 8620 рублей, говорится в сообщении отделения Пенсионного фонда РФ по Липецкой области.
Технологии
Создан новый вирус для хищения денег у банков России
Российские банки сообщили о случаях мошенничества при помощи нового вируса, который пользуется уязвимостью в приложениях операционной системы Android.