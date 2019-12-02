Политика
ИзвестияРоссия призвала НАТО пересмотреть сложившиеся отношения
Россия предложила НАТО пересмотреть двусторонние отношения ради решение серьезных военных вопросов. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
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Посол России в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой
Комсомольская правда19:15
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Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.
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Новыми руководителями Социал-демократической партии в Германии стали бывший министр финансов Норберт Вальтер-Борьянс и депутат Заския Эскен.
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Общество
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В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
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Бультерьер набросился на мать с ребёнком в саратовском супермаркете
В Саратове бультерьер, оставленный хозяином возле входа в магазин, покусал молодую маму с ребёнком, а также ещё двух человек, которые пытались отогнать животное.
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Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками Instagram пикантной фотографией.
Общество
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Поединок проходил в Москве по правилам бокса. Александр Емельяненко смог завершить его еще в первом раунде, отправив соперника в нокаут.
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Минюст РФ считает необходимым ужесточение санкций против работодателей, не выплативших заработную плату в срок.
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Вилла бизнесмена попала в кредитную историю
Старинную недвижимость приобрела компания известного немецкого бизнесмена Хайнца Тиле, входящего в список Forbes.