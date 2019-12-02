Политика

ИзвестияИзвестияРоссия призвала НАТО пересмотреть сложившиеся отношения

Россия предложила НАТО пересмотреть двусторонние отношения ради решение серьезных военных вопросов. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Россия призвала НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Lenta.ru20:55

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения

РИА Новости18:50

Посол России в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Комсомольская правда19:15

Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Российская газета19:14

Россия просит НАТО пересмотреть отношения накануне саммита в Лондоне

Московский Комсомолец18:59

Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Интерфакс20:16

Посол России: Москва призывает НАТО пересмотреть отношения перед саммитом в Лондоне

ТАСС17:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
Происшествия

В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

RT на русском 21:14
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Политика

США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Lenta.ru 21:17
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru 12:51
Армия и оружие

Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

Вести.Ru 05:40
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Шоу-бизнес

Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну

Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.
Известия 15:15
Экономика

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Приток иностранного капитала в российскую экономику является основной причиной укрепления рубля.
Lenta.ru 12:15
Политика

В МИД Украины хотят дать правовую оценку словам Володина

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал провести проверку высказывания председателя Госдумы России Вячеслава Володина об угрозе выхода ряда украинских областей из состава страны.
Газета.Ru 17:31
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости 18:03
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
РИА Новости 18:21
Музыка

Ани Лорак расплакалась во время выступления в Киеве

Певица Ани Лорак не смогла сдержать слез во время своего выступления в Киеве.
iReactor 22:26
Футбол

Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал гол петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).
Чемпионат 11:59
Шоу-бизнес

Анна Семенович из-за болезни сделала операцию на груди

Анна Семенович стала гостьей передачи «Секрет на миллион». В эфире НТВ певица рассказала, что из-за болезни делала операцию на груди.
Актуальные Новости вчера в 23:58
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия 06:22
Политика

Социал-демократическая партия Германии избрала новое руководство

Новыми руководителями Социал-демократической партии в Германии стали бывший министр финансов Норберт Вальтер-Борьянс и депутат Заския Эскен.
News.ru вчера в 14:38
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru 16:43
Политика

Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Известия 15:50
Общество

ООН встревожена случаями домашнего насилия в России

Комитет ООН признал, что Россия нарушила право заявительницы на защиту от дискриминации и насилия, а также рекомендовал властям принять меры общего характера по снижению случаев домашнего насилия в отношении женщин.
Коммерсантъ 29 ноября в 08:39
Экономика

Роспотребнадзор подхватил гепатит С

В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
Коммерсантъ 17:35
Происшествия

Бультерьер набросился на мать с ребёнком в саратовском супермаркете

В Саратове бультерьер, оставленный хозяином возле входа в магазин, покусал молодую маму с ребёнком, а также ещё двух человек, которые пытались отогнать животное.
Life.ru 16:04
Происшествия

Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Известия 15:22
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Центробанк отозвал лицензию ООО «Осколбанк» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк).
РБК 29 ноября в 01:30
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала пикантную фотографию из бани

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками Instagram пикантной фотографией.
Слово и Дело 13:54
Общество

Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

Lenta.ru вчера в 18:20
Гаджеты

Недорогой смартфон Huawei Nova 6 с 5G представят 30 ноября

Astera 29 ноября в 16:03
Здоровье

Почему нельзя носить тесные джинсы и насколько вредными могут быть обычные вещи для женского здоровья? – Интервью с уфимским детским гинекологом

Главный внештатный специалист акушер-гинеколог детского и юношеского возрастов Министерства здравоохранения РБ Софья Муслимова отмечает, что вопрос с кадрами до сих пор существует, специалистов в республике мало.
UfacityNews.ru 19:32
Единоборства

Александр Емельяненко в первом раунде отправил Кокляева в нокаут

Поединок проходил в Москве по правилам бокса. Александр Емельяненко смог завершить его еще в первом раунде, отправив соперника в нокаут.
Мойка78 29 ноября в 17:33
Общество

«Известия»: Минюст хочет ужесточить санкции за задержку зарплат

Минюст РФ считает необходимым ужесточение санкций против работодателей, не выплативших заработную плату в срок.
ТАСС 18:13
Экономика

Вилла бизнесмена попала в кредитную историю

Старинную недвижимость приобрела компания известного немецкого бизнесмена Хайнца Тиле, входящего в список Forbes.
Коммерсантъ 17:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Келин
Дипломат
Советский и российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол. С 5 ноября 2019 года - Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Великобритании
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное