Политика
РИА НовостиРоссия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения
Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. В октябре президент США Дональда Трамп объявил о выводе американских войск с территорий на севере арабской республики, однако вскоре сообщил, что часть военных останется.
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с чего всё началось
По словам Полянского, возврат нефтяных месторождений властям Сирии "стал бы и реальным вкладом Соединенных Штатов в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны". Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата.РИА Новости18:52
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