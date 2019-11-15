По словам Полянского, возврат нефтяных месторождений властям Сирии "стал бы и реальным вкладом Соединенных Штатов в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны". Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата.

с чего всё началось

Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. В октябре президент США Дональда Трамп объявил о выводе американских войск с территорий на севере арабской республики, однако вскоре сообщил, что часть военных останется.

Политика Коломойский оценил примирение Украины с Россией в $100 млрд Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно порвать с Западом и восстановить отношения с Россией, оценив примирение между странами в $100 млрд.

Общество В Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Тайган" в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт по решению суда.

Экономика В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о драке с Темниковой Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.

Общество В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.

Политика Путин предложил подключить к переговорам по ДРСМД Францию и Британию На пресс-конференции, прошедшей после саммита БРИКС, Путин заявил о том, что если к переговорам подключать Китай, то необходимо подключать и Францию, и Великобританию, а также те страны, которые являются ядерными державами.

Экономика 166 черных кредиторов нашел Банк России в Сибири С прошлого года эксперты Банка России принимают участие в работе межведомственных групп при прокуратуре, они действуют в каждом регионе Сибири, позволяя комплексно и эффективно бороться с нелегальными участниками финансового рынка на местах, — рассказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев.

Энергетика Почему Польша резко сократила поставки газа из России За 9 месяцев 2019 года Польша закупила всего 6,29 млрд кубометров газа у "Газпрома", и это на 21% ниже, чем за тот же период прошлого года.

Культура «Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

Происшествия Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.

Политика Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы Секретарь Совета безопасности Станислав Зась рассказал, что Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы.

Финансы Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков В соответствии с предложенной схемой, банки хотят добиться от своих клиентов добровольного декларирования своих доходов, в том числе теневых.

Наука Пятый лишний Китайские биотехнологи все чаще снабжают журналистов громкими новостями.