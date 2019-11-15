Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. В октябре президент США Дональда Трамп объявил о выводе американских войск с территорий на севере арабской республики, однако вскоре сообщил, что часть военных останется.
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с чего всё началось

Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

По словам Полянского, возврат нефтяных месторождений властям Сирии "стал бы и реальным вкладом Соединенных Штатов в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны". Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата.
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Lenta.ru17:57

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