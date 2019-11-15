Армия и оружие
Российская газетаРоссия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения
Незаконное военное присутствие США в Сирии должно быть немедленно прекращено, несмотря на заинтересованность Вашингтона в нефтяных месторождениях. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.
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Политика
Путин назвал незаконным присутствие США в Сирии
Россия не считает легитимным присутствие американских военных в Сирии, заявил 14 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
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Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей
Водительское удостоверение генсека КПСС Леонида Брежнева, которое было выдано в 1976 году, продали на аукционе «Литфонда» за 1 млн 550 тысяч рублей.
Политика
В США пообещали отказаться от российских «Союзов» до лета 2020 года
Соединённые Штаты перестанут использовать российские космические корабли «Союз» для отправки астронавтов в космос в первой половине 2020 года, заявил 14 ноября вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центра имени Эймса в Калифорнии.
Происшествия
Стрельба произошла в колледже в Благовещенске
Футбол
Определились десять участников футбольного Евро-2020
По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
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Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик
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Кипрская компания Delance Limited, контролируемая семьей основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, изучает возможность его продажи.
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Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Многие пользователи Instagram во всем мире, начиная с сегодняшнего дня, перестанут видеть количество лайков под публикациями.
Музыка
Бузова пообещала выступить на Евровидении
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Политика
Глава Минюста США назвал ZTE и Huawei угрожающими безопасности
Как говорится в письме главы Минюста: "В этот критически важный момент, пока мир решает, кому можно доверять, мы не должны давать понять, что Huawei и ZTE - это нечто иное, нежели угроза нашей коллективной безопасности".
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
Футбол
Жезус уверен, что «Манчестер Сити» все еще может стать чемпионом АПЛ в нынешнем сезоне
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус считает, что его команда по-прежнему способна выиграть титул чемпиона АПЛ этого сезона, несмотря на проигрыш «Ливерпулю» в прошлые выходные со счетом 1:3. — Осталось 26 матчей, и даже думать о том, кто победит в Премьер-лиге еще рано.
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Эдуард Трояновский и Йозеф Заградник прошли процедуру взвешивания
Политика
Эрдоган после беседы с Трампом исключил отказ Турции от С-400
США выступают против закупки Анкарой российских систем и ранее предприняли ряд безуспешных попыток отговорить Турцию от закупки С-400.
Политика
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Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
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Дело возбудили против медэксперта за анализ крови «пьяного мальчика»
В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова по факту халатности.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Единоборства
Харитонов перевесил Васселла в преддверии их боя на Bellator 234
Напомним, бойцы проведут поединок 14 ноября в Тель-Авиве (Израиль) в рамках турнира Bellator 234.
Хоккей
Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
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Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
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Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму
В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».