Незаконное военное присутствие США в Сирии должно быть немедленно прекращено, несмотря на заинтересованность Вашингтона в нефтяных месторождениях. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

Политика Путин назвал незаконным присутствие США в Сирии Россия не считает легитимным присутствие американских военных в Сирии, заявил 14 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Культура «Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

Политика В США пообещали отказаться от российских «Союзов» до лета 2020 года Соединённые Штаты перестанут использовать российские космические корабли «Союз» для отправки астронавтов в космос в первой половине 2020 года, заявил 14 ноября вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центра имени Эймса в Калифорнии.

Футбол Определились десять участников футбольного Евро-2020 По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.

Общество Семья Петрова решила продать «Рольф» Кипрская компания Delance Limited, контролируемая семьей основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, изучает возможность его продажи.

Музыка Бузова пообещала выступить на Евровидении Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.

Политика Глава Минюста США назвал ZTE и Huawei угрожающими безопасности Как говорится в письме главы Минюста: "В этот критически важный момент, пока мир решает, кому можно доверять, мы не должны давать понять, что Huawei и ZTE - это нечто иное, нежели угроза нашей коллективной безопасности".

Происшествия Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.

Политика В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».