Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРоссия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

Незаконное военное присутствие США в Сирии должно быть немедленно прекращено, несмотря на заинтересованность Вашингтона в нефтяных месторождениях. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.
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