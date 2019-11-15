Армия и оружие

ИзвестияИзвестияРоссия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии

США должны вернуть контроль над сирийскими нефтяными месторождениями властям страны и покинуть Сирийскую Арабскую Республику (САР), заявил 14 ноября первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
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Зампостпреда России при ООН призвал США вернуть Сирии нефтяные месторождения

ТАСС16:53

Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

РИА Новости18:52

Россия потребовала от США вернуть сирийцам нефтяные месторождения

РБК18:58

Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии

Известия18:08

Россия призвала США вернуть Сирии нефть

Lenta.ru17:57

Зампостпреда РФ при ООН призвал США вернуть Сирии месторождения нефти

Коммерсантъ18:59

Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

RT на русском19:43
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Правительство Ростовской области опровергло слова Валерия Карпина

Отдельно были прокомментированы слова Карпина о том, что Игорь Гуськов был руководителем клуба.
Блокнот Ростов-на-Дону 11:16
Армия и оружие

Турецкие С-400 поставили под сомнение шансы F-35 на Ближнем Востоке

Опрошенные Defence News эксперты полагают, что ситуация с Турцией создает прецедент, когда любая страна, приобретающая С-400, автоматически лишается возможности купить F-35.
Российская газета 07:04
Общество

Алтайская пенсионерка упала на колени перед Дмитрием Медведевым

Кавказ Пост вчера в 09:09
Хоккей

Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
Пятый канал вчера в 04:39
Происшествия

11-летний мальчик умер в школе Хабаровска

В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".
Газета.Ru 03:27
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК 03:00
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru вчера в 06:11
Технологии

Состоялся релиз безопасного браузера Brave

Браузер Brave позиционирует себя как защищенный и лишенный рекламы сервер.
Vevby.ru 11:05
Политика

Путин считает правильным шагом приезд Трампа на Парад Победы

Президент РФ считает, что приезд Трампа в Москву на юбилей победы в Великой отечественной войне даже в рамках предвыборной кампании был бы правильным.
МИР 24 16:47
Происшествия

Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12 ноября в 12:43
Политика

Моралес назвал условие своего возвращения в Боливию

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется домой, если парламент не одобрит его отставку. Об этом сообщает издание Universal.
Газета.Ru 19:57
Экономика

Украинский «Нафтогаз» оценил ущерб прекращения транзита газа

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа из России в Европу по территории Украины обойдётся стране потерей 0,7% от ВВП.
News.ru вчера в 15:15
Происшествия

В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу

В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
Sputnik Литва вчера в 22:15
Кино

Фильм DC «Чёрный Адам» выйдет в декабре 2021 года

Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
News.ru 13:29
Футбол

«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»

В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб "Локомотив" по проекту реконструкции стадиона "РЖД Арена".
РИА Новости 09:31
Общество

Instagram начал скрывать лайки пользователей по всему миру

Life.ru 14:19
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

РИА Новости 09:42
Музыка

Бузова пообещала выступить на Евровидении

Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.
Известия 18:10
Культура

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ 15:59
Космос

Россия планирует нарастить пуски ракет «Союз» в 2020 году

В следующем году Россия планирует увеличить количество пусков ракет семейства «Союз» для коммерческих и федеральных заказчиков.
Вечерняя Москва 20:05
Армия и оружие

Израильские военные возобновили авиаудары по сектору Газа

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Политика

В Киеве грозятся отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Антон Кориневич, занимающий должность «представителя президента Украины в Крыму», пообещал, что Киев отреагирует на запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту через Керченский пролив на полуостров и обратно.
Аргументы и Факты вчера в 12:45
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости 18:01
Происшествия

Бойца Сосновского арестовали по делу о похищении человека

РБК вчера в 14:45
Политика

Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3

Делегации из России и США обсудили выполнением СНВ-3 на встрече двусторонней консультативной комиссии в Женеве 6-13 ноября, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 18:01
Единоборства

Трояновский вернулся на ринг и сходу завоевал пояс чемпиона ЕВР

Бывший чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский в одном из главных боев вечера бокса в Санкт-Петербурге одержал победу над чехом Йозефом Заградником.
Вести.Ru 20:20
Финансы

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Зачем банкам нужны декларации россиян о доходах Идея нового подхода к оценке заработка заемщиков появилась при обсуждении внедрения показателя долговой нагрузки (ПДН), отмечает гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.
РБК 16:00
Футбол

СМИ: Джеррард готов сменить Эмери в «Арсенале»

Как сообщает источник, специалист ждет решения лондонского клуба по судьбе Унаи Эмери и готов возглавить «канониров» в любой момент.
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«Опять залетела»: Лобода показала беременный живот

Светлана Лобода удивила поклонников своим новым постом в социальных сетях. На фото в Инстаграм виден беременный живот звезды.
Утро.ru 15:01
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