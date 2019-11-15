Армия и оружие
ИзвестияРоссия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии
США должны вернуть контроль над сирийскими нефтяными месторождениями властям страны и покинуть Сирийскую Арабскую Республику (САР), заявил 14 ноября первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
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Футбол
Правительство Ростовской области опровергло слова Валерия Карпина
Отдельно были прокомментированы слова Карпина о том, что Игорь Гуськов был руководителем клуба.
Армия и оружие
Турецкие С-400 поставили под сомнение шансы F-35 на Ближнем Востоке
Опрошенные Defence News эксперты полагают, что ситуация с Турцией создает прецедент, когда любая страна, приобретающая С-400, автоматически лишается возможности купить F-35.
Общество
Алтайская пенсионерка упала на колени перед Дмитрием Медведевым
Хоккей
Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
Происшествия
11-летний мальчик умер в школе Хабаровска
В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Технологии
Состоялся релиз безопасного браузера Brave
Браузер Brave позиционирует себя как защищенный и лишенный рекламы сервер.
Политика
Путин считает правильным шагом приезд Трампа на Парад Победы
Президент РФ считает, что приезд Трампа в Москву на юбилей победы в Великой отечественной войне даже в рамках предвыборной кампании был бы правильным.
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Политика
Моралес назвал условие своего возвращения в Боливию
Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется домой, если парламент не одобрит его отставку. Об этом сообщает издание Universal.
Экономика
Украинский «Нафтогаз» оценил ущерб прекращения транзита газа
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа из России в Европу по территории Украины обойдётся стране потерей 0,7% от ВВП.
Происшествия
В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу
В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
Кино
Фильм DC «Чёрный Адам» выйдет в декабре 2021 года
Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
Футбол
«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»
В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб "Локомотив" по проекту реконструкции стадиона "РЖД Арена".
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Музыка
Бузова пообещала выступить на Евровидении
Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Космос
Россия планирует нарастить пуски ракет «Союз» в 2020 году
В следующем году Россия планирует увеличить количество пусков ракет семейства «Союз» для коммерческих и федеральных заказчиков.
Политика
В Киеве грозятся отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Антон Кориневич, занимающий должность «представителя президента Украины в Крыму», пообещал, что Киев отреагирует на запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту через Керченский пролив на полуостров и обратно.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
Политика
Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
Делегации из России и США обсудили выполнением СНВ-3 на встрече двусторонней консультативной комиссии в Женеве 6-13 ноября, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
Единоборства
Трояновский вернулся на ринг и сходу завоевал пояс чемпиона ЕВР
Бывший чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский в одном из главных боев вечера бокса в Санкт-Петербурге одержал победу над чехом Йозефом Заградником.
Финансы
Банки захотели получать от россиян декларации о доходах
Зачем банкам нужны декларации россиян о доходах Идея нового подхода к оценке заработка заемщиков появилась при обсуждении внедрения показателя долговой нагрузки (ПДН), отмечает гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.
Футбол
СМИ: Джеррард готов сменить Эмери в «Арсенале»
Как сообщает источник, специалист ждет решения лондонского клуба по судьбе Унаи Эмери и готов возглавить «канониров» в любой момент.
Шоу-бизнес
«Опять залетела»: Лобода показала беременный живот
Светлана Лобода удивила поклонников своим новым постом в социальных сетях. На фото в Инстаграм виден беременный живот звезды.