По словам Полянского, возврат нефтяных месторождений властям Сирии "стал бы и реальным вкладом Соединенных Штатов в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны". Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата.

с чего всё началось

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