Армия и оружие
ИзвестияРоссия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии
США должны вернуть контроль над сирийскими нефтяными месторождениями властям страны и покинуть Сирийскую Арабскую Республику (САР), заявил 14 ноября первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
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с чего всё началось
По словам Полянского, возврат нефтяных месторождений властям Сирии "стал бы и реальным вкладом Соединенных Штатов в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны". Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата.РИА Новости18:52
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Армия и оружие
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NASA показало на видео транзит Меркурия на фоне солнечного диска
NASA показало, как выглядело из космоса прохождение Меркурия по диску Солнца. Видео сняли с борта солнечной обсерватории SDO.
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Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
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Баскетбол. «Химки» победили «Милан» в Евролиге
Сыгран матч регулярного чемпионата Евролиги. «Химки» встречались с «Миланом».
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Подозреваемый в стрельбе, произошедшей 14 ноября в школе калифорнийского города Санта-Кларита, подросток отмечал в этот день свое 16-летие.
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Владелец «Рольфа» решил продать компанию
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
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Определились 10 из 24 участников Евро-2020
Финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдет на 12 стадионах 12 городов, в том числе и в Санкт-Петербурге.