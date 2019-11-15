Политика
Gazeta.SPbРоссия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США вернуть Сирии, принадлежащие ей нефтяные месторождения. «Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия», — заявил он, сообщает РИА «Новости».
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с чего всё началось
По словам Полянского, возврат нефтяных месторождений властям Сирии "стал бы и реальным вкладом Соединенных Штатов в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны". Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата.РИА Новостивчера в 18:52
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