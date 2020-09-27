Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Россия призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь

МИД России призвал стороны нагорнокарабахского конфликта немедленно прекратить огонь и начать переговоры. «Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации», — говорится в сообщении МИД, поступившем в распоряжение RT.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

МИД РФ призвал стороны конфликта в Карабахе сложить оружие и начать диалог

Газета.Ru04:03
Коммерсантъ

Россия призвала стороны карабахского конфликта прекратить огонь

Коммерсантъ04:16
RT на русском

Россия призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь

RT на русском04:04
Lenta.ru

Россия отреагировала на ситуацию в Карабахе

Lenta.ru05:34
ТАСС

Захарова: Лавров проводит интенсивные контакты по ситуации в Нагорном Карабахе

ТАСС05:53
РБК

В МИД России заявили о необходимости прекратить огонь в Карабахе

РБК03:51
Вести.Ru

МИД России призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Вести.Ru04:19

Узеир Джафаров: Армения должна получить ответ на военные провокации

У Азербайджана не осталось другого выхода, кроме как перейти в наступление, после того как войска Армении начали сегодня утром масштабные обстрелы азербайджанских позиций и мирных сел по всей линии соприкосновения войск.
Вестник Кавказа05:46

В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД

Гражданка России, сотрудница "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская задержана в Минске в рамках административного процесса, из милиции ее не отпустят, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
РИА Новости17:42
11

Universal Hydrogen и Magnix строят самый большой водородный самолет

Молодой калифорнийский стартап Universal Hydrogen, занимающийся поставками топлива, запустил проект по разработке сменной водородной силовой установки для уже существующих самолетов и намерен испытать ее на 40-местном двухмоторном пассажирском «Бомбардье Дэш 8» (DHC-8), который станет самым большим водородным гражданским самолетом в мире, пишет New Atlas.
Хайтек+24 сентября в 05:44
51

Власти Карабаха призвали жителей укрыться в убежищах из-за обстрелов

"Призываем мирное население укрыться в убежищах, не выходить на улицы, пока противник продолжает артиллерийские обстрелы мирных населенных пунктов", - написал в Facebook пресс-секретарь президента Карабаха Ваграм Погосян.
Газета.Ru01:31
6

Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русскомвчера в 09:26
107