Россия призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь
Смотрите также
Минобороны Армении обнародовало кадры атаки танков армии Азербайджана
Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 39
В центр Минска начали стягивать войска
«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли
Упавшая бабушка несколько часов пролежала на полу в уфимской больнице
Гонка этапа «Формулы-2» в Сочи приостановлена из-за аварии
В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли шесть человек
Крупный травяной пожар ликвидирован под Воронежем
Зеленский пожелал выздоровления выжившему при крушении Ан-26 курсанту
Глава МИД Белоруссии заявил об обратном эффекте санкций против страны
Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье
Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию
Около 10 военнослужащих Нагорного Карабаха погибли
Азербайджан и Армения возобновили огонь в Нагорном Карабахе
В Карабахе Армения сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана
Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию
В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли шесть человек
Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 39
Гонка этапа «Формулы-2» в Сочи приостановлена из-за аварии
«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли
Собянин: отопление в Москве начнут включать с 28 сентября
В Колумбии ищут готовивших покушение на президента страны иностранцев
Зеленский пожелал выздоровления выжившему при крушении Ан-26 курсанту
МИД России призвал стороны нагорнокарабахского конфликта немедленно прекратить огонь и начать переговоры. «Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации», — говорится в сообщении МИД, поступившем в распоряжение RT.В источнике
Подробнее о событии