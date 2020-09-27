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RT на русском
RT на русском

Россия призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь

МИД России призвал стороны нагорнокарабахского конфликта немедленно прекратить огонь и начать переговоры. «Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации», — говорится в сообщении МИД, поступившем в распоряжение RT.В источнике
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ТАСС

Захарова: Лавров проводит интенсивные контакты по ситуации в Нагорном Карабахе

ТАСС05:53
Газета.Ru

МИД РФ призвал стороны конфликта в Карабахе сложить оружие и начать диалог

Газета.Ru04:03
Коммерсантъ

Россия призвала стороны карабахского конфликта прекратить огонь

Коммерсантъ04:16
RT на русском

Россия призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь

RT на русском04:04
Телеканал 360°

МИД РФ призвал прекратить огонь в Карабахе

Телеканал 360°04:44
РБК

В МИД России заявили о необходимости прекратить огонь в Карабахе

РБК03:51
Московский Комсомолец

МИД России призвал прекратить огонь в зоне нагорно-карабахского конфликта

Московский Комсомолец03:44

Президент Грузии призывает Баку и Ереван к миру

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила обеспокоенность возобновлением боевых действий на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в зоне нагорно-карабахского конфликта в Азербайджане в воскресенье, 27 сентября.
Sputnik Азербайджан07:17

Омбудсмен Нагорного Карабаха заявил о погибших и раненых при обстрелах

Ракетно-артиллерийский огонь со стороны Вооруженных сил Азербайджана привел к жертвам и раненым среди гражданского населения, сообщил омбудсмен Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян.
Политическая Экспертиза03:08
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Власти Турции заявили, что Армения является «террористическим государством»

Армения является террористическим государством, которое угрожает не только Азербайджану, но миру в регионе, заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, сообщает агентство Anadolu.
Московский Комсомолец06:51

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Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
REGNUM01:29
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