Россия призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь
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МИД России призвал стороны нагорнокарабахского конфликта немедленно прекратить огонь и начать переговоры. «Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации», — говорится в сообщении МИД, поступившем в распоряжение RT.В источнике
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