Политика

РБКРБКМИД увидел двойную дискриминацию русского языка на Украине

Киев продолжает политику двойной дискриминации в отношении русского языка, нарушая права человека и нацменьшинств. Об этом говорится в комментарии МИД России по поводу принятия Верховной радой закона «Об общем среднем образовании».
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"С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы "обеспечить необходимый баланс" в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось — русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации", — говорится в комментарии
 российского МИД.
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