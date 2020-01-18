с чего всё началось

Киев продолжает политику двойной дискриминации в отношении русского языка, нарушая права человека и нацменьшинств. Об этом говорится в комментарии МИД России по поводу принятия Верховной радой закона «Об общем среднем образовании».

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.

Происшествия В Самаре локализовали пожар в ресторане Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.

Общество Президент Ливана призвал армию и полицию навести порядок в Бейруте Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов, сообщает ливанский телеканал LBC.

Политика «Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.

Общество Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила форс-мажор Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила в субботу о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов.

Политика Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения Поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву президент России Владимир Путин. 17 января сообщает пресс-служба Кремля.

Общество Жители Латвии возмутились из-за русского языка Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.