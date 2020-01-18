Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании

Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Читать в источнике
Комментировать80
с чего всё началось
"С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы "обеспечить необходимый баланс" в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось — русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации", — говорится в комментарии
 российского МИД.
РИА Новости03:22

Подробнее о событии

Россия прокомментировала закон о ликвидации русскоязычных школ на Украине

Lenta.ru04:18

Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании

Газета.Ru03:31

Россия подчеркнула приверженность Киева политике «насильственной украинизации»

Известия04:07

МИД РФ раскритиковал Украину за «двойную дискриминацию» русского языка

Коммерсантъ03:42

Россия призвала ООН отреагировать на украинский закон об образовании

RT на русском03:34

МИД призвал ООН и ОБСЕ дать оценку украинскому закону об образовании

РИА Новости04:11

РФ обратила внимание ООН на дискриминацию русского языка на Украине

Московский Комсомолец03:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Армия и оружие

В Ростовской области завершено формирование 150-й мотострелковой дивизии ЮВО

ТАСС 03:27
Футбол

Эшли Янг перешел из «Манчестер Юнайтед» в миланский «Интер»

РИА Новости вчера в 14:22
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева сделала новую прическу

Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева выложила фото в Instagram, на котором показала подписчикам свою новую прическу.
Независимый публицист вчера в 10:14
Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета вчера в 02:44
Авто

Начались продажи первого минивэна Lexus

Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
Новые автомобили 15 января в 02:43
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в США

Четыре человека погибли и еще один получил ранения в результате стрельбы в городе Грантсвилл штата Юта (США).
РБК 01:23
Политика

Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Газета.Ru вчера в 20:53
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
Происшествия

Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца

Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Коммерсантъ 04:19
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли на осень 2020 года

Политическая Экспертиза 16 января в 19:00
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

REGNUM вчера в 18:53
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Теннис

Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде

РИА Новости 04:33
Шоу-бизнес

Располневшая Йовович пожаловалась на последний месяц беременности

Американская актриса Милла Йовович пожаловалась подписчикам в Instagram на неважное состояние на последнем месяце беременности.
ФАН 03:06
Единоборства

Макгрегор получит $3 млн за бой с Серроне на турнире UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор заработает $3 млн за бой с американцем Дональдом Серроне, сообщает портал MMAFighting со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Невада (NSAC).
Коммерсантъ 01:29
Происшествия

В Москве у безработного похитили $100 тысяч из банковской ячейки

Неизвестные похитили 100 тысяч долларов из банковской ячейки неработающего жителя Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 01:40
Кино

Мединский оценил комедию «Холоп»

Телеканал 360° 16 января в 21:20
Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости вчера в 07:50
Армия и оружие

Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма

Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk провёл разведку возле границ Крыма.
RT на русском 03:01
Наука

Химики улучшили графен благодаря куриному помету

Ученые решили добавить к графену куриный помет, богатый азотом, фосфором и серой.
ToDay News Ufa вчера в 01:33
Общество

РБК: Сбербанк начнет ребрендинг своей экосистемы летом 2020 года

Сбербанк начнет переводить большинство компаний, входящих в экосистему SberX, на единый бренд в июне 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на близкие к банку источники.
Коммерсантъ 03:12
Политика

Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС

Занять пост премьер-министра Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину.
РИА Новости вчера в 09:46
Общество

Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта

Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.
Газета.Ru вчера в 08:12
Политика

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
Вести.Ru 03:59
Армия и оружие

В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия

Газета.Ru вчера в 16:39
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия 15 января в 18:01
Футбол

В покушении на Ковачевича подозревают бывшего игрока «Реала»

Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Браво подозревается в организации покушения на экс-игрока «Ювентуса» Дарко Ковачевича, сообщает источник со ссылкой на сербские СМИ.
Sportbox.RU вчера в 15:59
Общество

Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале

Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
RT на русском вчера в 04:43
Происшествия

МВД выплатит полмиллиона рублей матери убитого полицейского

Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации со 150 до 500 тысяч рублей.
Gazeta.SPb вчера в 13:27
Общество

Умер самый маленький человек в мире

Вечерняя Москва вчера в 13:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное