с чего всё началось

Российское внешнеполитическое ведомство призвало международные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с принятием ими закона о среднем образовании.

МИД РФ призвал ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании

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