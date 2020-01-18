Политика

News.ruNews.ruМИД РФ призвал ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании

Российское внешнеполитическое ведомство призвало международные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с принятием ими закона о среднем образовании.
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"С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы "обеспечить необходимый баланс" в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось — русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации", — говорится в комментарии
 российского МИД.
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