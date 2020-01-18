Политика
News.ruМИД РФ призвал ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании
Российское внешнеполитическое ведомство призвало международные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с принятием ими закона о среднем образовании.
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с чего всё началось
"С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы "обеспечить необходимый баланс" в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось — русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации", — говорится в комментарии российского МИД.РИА Новости03:22
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Наука
Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью
Общество
После пожаров Австралию затопили ливни
После пожаров, которые начались в Австралии еще в октябре 2019 года и прекратились только на прошлой неделе, на континенте начались проливные дожди, в итоге некоторые населенные пункты оказались затоплены, сообщает The Sun.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тысяч рублей
Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
Армия и оружие
В Минобороны назвали виновных в обострении ситуации в Идлибе
Основную ответственность за обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии несут боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (другое название "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, ХТШ, запрещена в России), в которой не менее 20 тысяч боевиков, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Здоровье
Названы три необычных симптома рака легких на лице
Медики рассказали о трех необычных симптомах рака легких, которые проявляются на лице человека.
Общество
«Время латышей ушло»: жители Риги возмутились из-за русского языка
Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что родным его считает около 40% населения.
Политика
Путин поздравил с днём рождения дочь Ельцина
Владимир Путин приехал лично поздравить Татьяну Юмашеву, дочь первого президента РФ, с днём рождения.
Происшествия
В Самаре горит ресторан на площади 800 квадратных метров
В Самаре горит кровля ресторана «Золотая пагода» на площади 800 квадратных метров, сообщили в региональном главном управлении МЧС РФ.
Политика
Украинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса
1 октября 2019 года в интервью ТСН глава Госбюро Роман Труба сообщил, что в отношении Порошенко и его команды расследуются 12 уголовных дел, по которым экс-президент проходит в качестве свидетеля.
Культура
Президент России поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием певца и композитора Игоря Николаева.
Футбол
Дубль Каземиро принес «Реалу» победу над «Севильей» в Примере
Субботняя игра в Мадриде завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Дубль в составе "Реала" сделал Каземиро (57-я и 69-я минуты), у "Севильи" отличился Люк де Йонг (64-я).
Политика
США могут разрешить бизнесменам подкупать чиновников за рубежом
Администрация президента США рассматривает возможность внесения изменений в закон 1977 года о коррупционных практиках за рубежом, он запрещает компаниям давать взятки иностранным чиновникам.
Хоккей
Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ
Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче группового этапа юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
Шоу-бизнес
Ларису Копенкину ограбили во время отдыха в Индии
Политика
Митрополит Иларион считает, что Джуканович повторяет ошибки Порошенко
Конец политической карьеры президента Черногории Мило Джукановича сложится как у бывшего президента Украины Петра Порошенко, поскольку оба они начали гонения на каноническую православную церковь в своих странах, сказал в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Космос
Зонд Cassini запечатлел полярные сияния на полюсе Сатурна
«Удивительно много вопросов, вращающихся вокруг полярных сияний Сатурна, остаются без ответа, даже после выдающегося успеха миссии Cassini», – признали ученые Ланкастерского университета, исследовавшие снимки.
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Политика
РБК: Чуйченко и Голодец покинут правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко и и. о. вице-премьера Ольга Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не войдут в новое правительство, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка отдыхает на Мальдивах с дочерью
Зимние каникулы Татьяна Навка проводит на Мальдивах. Компанию звезде составила ее младшая дочь Надежда Пескова.
Транспорт
Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной
Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Авто
Глава Volkswagen: эра классических автопроизводителей закончилась
Футбол
Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Встреча, прошедшая в Аугсбурге, завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых три гола забил Эрлинг Холанд (59-я, 70-я и 79-я минуты), по разу отличились Юлиан Брандт (49) и Джейдон Санчо (61).
Культура
Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
Политика
Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Общество
Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии
Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".
Космос
Первый полет космического корабля Dream Chaser запланирован на 2021 год
Американская компания Sierra Nevada Corporation назначила первый испытательный полёт разрабатываемого грузового космического корабля Dream Chaser на 2021 год.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.