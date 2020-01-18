Политика
Газета.RuРоссия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании
Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
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с чего всё началось
"С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы "обеспечить необходимый баланс" в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось — русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации", — говорится в комментарии российского МИД.РИА Новости03:22
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Политика
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МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
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Спутник боксера, находившийся на соседнем сидении поинтересовался у сотрудника ДПС, знает ли он, с кем говорит, и по какой причине автомобиль был остановлен.
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Политика
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Экономика
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Происшествия
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Девять постояльцев дома престарелых из подмосковного Реутова госпитализированы из-за пищевого отравления, в настоящий момент их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ
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Экономика
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Общество
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Происшествия
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Футбол
«МЮ» и «Спортинг» договорились о трансфере Фернандеша
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Армия и оружие
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Религия
Сегодня православные отмечают Крещенский сочельник
Сегодня, накануне праздника Богоявления, митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит литургию и чин великого освящения воды.
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