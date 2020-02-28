Экономика

Lenta.ruLenta.ruВеликобритания рекордно закупила золото в России

Подавляющая часть продаж пришлась на Великобританию. Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Для Москвы такое увеличение поставок в Великобританию — в 12 раз — стало рекордным.
Читать в источнике
Комментировать2,4K
с чего всё началось

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.
РБК28 февраля в 03:59

Подробнее о событии

Рунет негативно отнесся к новости о продаже Россией золота Великобритании

Красная веснавчера в 18:43

Как рекордный рост цен на палладий может повлиять на российскую промышленность

RT на русском28 февраля в 10:24

Россия увеличила экспорт золота в Великобританию на рекордные $5 млрд

Коммерсантъ28 февраля в 07:45

Россия увеличила продажу золота Великобритании в 12 раз

ТАСС28 февраля в 07:23

РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 миллиардов

РИА Новости28 февраля в 05:12

Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

Ведомости28 февраля в 05:09

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

РБК28 февраля в 03:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:35, Ашберн
Футбол

«Манчестер Сити» стал победителем Кубка английской лиги

"Манчестер Сити" в третий раз подряд стал победителем Кубка английской лиги.
Газета.Ru 16:05
Общество

В Чехии выявили первые три случая заражения новым коронавирусом

В Чехии выявили первые три случая заражения новым типом коронавируса.
РБК 13:40
Экономика

Италия выделила €3,6 млрд на смягчение экономических последствий коронавируса

В воскресенье министр экономики Италии Роберто Гуальтьери заявил, что власти страны вольют в ее экономику €3,6 млрд, чтобы смягчить экономические последствия коронавируса.
Коммерсантъ 14:19
Общество

СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США

Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
РБК 11:22
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией

Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Военное дело 06:42
Происшествия

Телеграм-канал: блогера Андрея Петрова избили в Москве

Московский Комсомолец 12:44
Армия и оружие

В Идлибе Турция сбила два сирийских самолета

RuNews24.ru 08:01
Энергетика

Цены на топливо в Белоруссии вырастут в девятый раз с начала года

В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке страны менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году - 27 раз.
РИА Новости вчера в 10:22
Футбол

Реал — Барселона 1:0 (2-й тайм)

Для аргентинского нападающего воскресная игра с Реалом, которая проходит в рамках 26-го тура чемпионата Испании, - 43-е Эль-Класико в карьере.
Советский спорт 16:24
Происшествия

В Подмосковье мужчина со своей дочерью погибли от оборвавшегося троса

Газета.Ru 08:17
Здоровье

Рекомендации по питанию во время поста дали диетологи

Близится Великий пост, который является самым длительным в православном календаре.
Live24 00:41
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
РБК 04:17
Хоккей

Панарин и Бучневич не спасли «Рейнджерс» от проигрыша «Филадельфии»

Вести.Ru 15:02
Политика

В Греции зафиксировали свыше 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу

В Греции сообщили о предотвращении более 5 тысяч попыток нелегальных мигрантов перейти границу.
Ореанда-Новости 12:35
Происшествия

В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей

RT на русском 14:26
Футбол

«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ

Газета.Ru 13:06
Политика

В США рассчитали последствия ядерного удара по России

Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя.
Газета.Ru 03:25
Футбол

АЗ обыграл «Аякс» и догнал его в таблице чемпионата Голландии

АЗ обыграл "Аякс" в матче 25-го тура чемпионата Голландии — 2:0. Это позволило клубу из Алкмара догнать амстердамцев в турнирной таблице.
Спорт-Экспресс 15:59
Спорт

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
МонаВиста 10:32
Происшествия

ЖК «Светлый мир» озарил свет горящих бытовок в Московском районе

На Среднерогатской улице, возле ЖК «4You» и ЖК «Светлый мир» загорелись бытовки. Очевидцы сообщают, что местом возгорания стала стройка.
Невские Новости 15:52
Кино

Опубликован постер экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович

Discover24 вчера в 05:58
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина ела все, но похудела на 22 килограмма

Gazeta.SPb 16:25
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Шоу-бизнес

Тарзан намекнул на развод с Наташей Королевой

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, намекнул, что может развестись со своей супругой Наташей Королевой.
Pravda.Ru 03:13
Армия и оружие

Турецкая армия изготовилась наступать в Идлибе: Эрдоган попал в тупик

В ночь на 28 февраля последовал виток эскалации в регионе — под удар ВВС Сирии в районе населённого пункта Бехун (юг провинции Идлиб) попало подразделение турецкой армии.
Евразия Daily 02:44
Кино

На Берлинском фестивале фильм «Дау. Наташа» получил приз

RuNews24.ru 04:50
Энергетика

Американская разведка планирует следить за запасами нефти ряда стран

Национальное агентство геопространственной разведки (NGA), входящее в структуру Министерства обороны США, ищет подрядчика для получения данных о запасах нефти ведущих мировых стран-экспортёров.
RT на русском 27 февраля в 22:30
Культура

Умерла народная артистка России Мария Антонова

Газета.Ru 13:54
Киберспорт

S1mple стал MVP IEM Katowice 2020

REGNUM 14:28
Общество

Путин подписал закон о бесплатном питании младших школьников

С 1 сентября 2020 года ученики младших классов российских школ будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
News.ru 10:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное