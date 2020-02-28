Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.

с чего всё началось

Экспорт российского золота в Великобританию в 2019 году вырос более чем в 12 раз и достиг рекордных $5,33 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу в пятницу, 28 февраля.

Россия продала Великобритании золото на рекордную сумму более $5 млрд

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