Экономика
ИзвестияРоссия продала Великобритании золото на рекордную сумму более $5 млрд
Экспорт российского золота в Великобританию в 2019 году вырос более чем в 12 раз и достиг рекордных $5,33 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу в пятницу, 28 февраля.
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Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.РБК28 февраля в 03:59
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Эксперт прокомментировал продажу Россией золота в Британию на рекордные $5 млрд
RT на русском28 февраля в 13:30
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:33, Ашберн
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