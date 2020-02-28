Экономика
РБКРоссия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на $433 млн, в 2017-м — на $1,1 млрд. В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т.
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Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о наступлении террористов в Идлибе
Террористы из Идлибской зоны деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции правительственных войск Сирии.
Происшествия
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Армия и оружие
ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе
ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии.
Экономика
США инициировали судебные слушания в отношении Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group.
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
Происшествия
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Общество
Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов
Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни.
Политика
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
Выходной день 22 апреля, в который пройдет голосование по поправкам в Конституцию, не повлияет на заработную плату работников, получающих оклад.
Биатлон
IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Политика
Порошенко сам прибыл на допрос в ГБР
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что самостоятельно придёт на допрос в ГБР, поскольку суд удовлетворил ходатайство следователей о его принудительном приводе.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Финансы
Курс евро обновил максимум с сентября 2019 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов, поднявшись выше 73 рублей впервые с 5 сентября 2019 года.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Происшествия
По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали полицейского
В Калининграде задержали полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Общество
Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций
Армия и оружие
В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе
ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Политика
Поклонская прокомментировала скандал на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала решение телеведущего Владимира Соловьева выгнать со своей программы экс-депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Единоборства
Кадыров провел бой с Емельяненко
Боец ММА Александр Емельяненко сообщил в своем Instagram, что анонсированный несколько недель назад его бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым состоялся.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о путях заражения коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, каким образом может произойти заражение новым типом коронавируса, сообщают Известия .
Шоу-бизнес
Катя Гордон обнародовала компромат на Пригожина и Валерию
Гордон сообщила, что когда в свое время она расходилась со своим экс-супругом Сергеем Жориным, в этом процессе поучаствовали и Валерия с Пригожиным.