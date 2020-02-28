Экономика

РБКРБКРоссия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на $433 млн, в 2017-м — на $1,1 млрд. В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

РБК03:59

Великобритания выкупила в России рекордный объём золота

Евразия Daily04:45

Продажи российского золота Великобритании установили рекорд

Компания04:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о наступлении террористов в Идлибе

Террористы из Идлибской зоны деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции правительственных войск Сирии.
Газета.Ru 01:29
Происшествия

В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

РИА Новости 03:05
Армия и оружие

ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе

ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии.
ТАСС 03:59
Экономика

США инициировали судебные слушания в отношении Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group.
РИА Новости 04:45
Армия и оружие

Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
РБК 02:37
Происшествия

Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Российская газета 03:40
Происшествия

В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Вести.Ru 04:14
Общество

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета вчера в 23:01
Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБК вчера в 23:32
Общество

Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни.
REGNUM 02:42
Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

Выходной день 22 апреля, в который пройдет голосование по поправкам в Конституцию, не повлияет на заработную плату работников, получающих оклад.
РБК 01:07
Биатлон

IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ

RT на русском вчера в 13:56
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Политика

Порошенко сам прибыл на допрос в ГБР

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что самостоятельно придёт на допрос в ГБР, поскольку суд удовлетворил ходатайство следователей о его принудительном приводе.
REGNUM 04:20
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
ГлобалМСК.ру вчера в 08:58
Финансы

Курс евро обновил максимум с сентября 2019 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов, поднявшись выше 73 рублей впервые с 5 сентября 2019 года.
Взгляд.ру вчера в 10:52
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 26 февраля в 10:27
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости вчера в 03:03
Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Gazeta.SPb вчера в 15:39
Происшествия

По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали полицейского

В Калининграде задержали полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
Lenta.ru 04:40
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Общество

Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
СитиТрафик 25 февраля в 22:49
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru вчера в 01:31
Армия и оружие

В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе

ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".
ТАСС 03:36
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga вчера в 10:12
Политика

Поклонская прокомментировала скандал на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала решение телеведущего Владимира Соловьева выгнать со своей программы экс-депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Московский Комсомолец вчера в 04:05
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Единоборства

Кадыров провел бой с Емельяненко

Боец ММА Александр Емельяненко сообщил в своем Instagram, что анонсированный несколько недель назад его бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым состоялся.
Московский Комсомолец 25 февраля в 05:44
Общество

Роспотребнадзор рассказал о путях заражения коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, каким образом может произойти заражение новым типом коронавируса, сообщают Известия .
ИжевскИнфо.РУ вчера в 00:21
Шоу-бизнес

Катя Гордон обнародовала компромат на Пригожина и Валерию

Гордон сообщила, что когда в свое время она расходилась со своим экс-супругом Сергеем Жориным, в этом процессе поучаствовали и Валерия с Пригожиным.
RuNews24.ru 01:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное