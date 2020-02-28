Экономика

РБКРБКРоссия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на $433 млн, в 2017-м — на $1,1 млрд. В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

РБК03:59

Великобритания выкупила в России рекордный объём золота

Евразия Daily04:45

Продажи российского золота Великобритании установили рекорд

Компания04:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 26 февраля в 10:27
Общество

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета вчера в 23:01
Экономика

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов упали на 1,5-2,5%

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,5%, до отметки 2972,4 пункта.
ТАСС вчера в 02:04
Происшествия

Момент взрыва в жилом доме в Петербурге попал на видео

РИА Новости 04:40
Футбол

Тедеско: Шюррле пропустит несколько матчей из-за травмы голеностопа

Футболист московского "Спартака" Андре Шюррле из-за травмы голеностопа пропустит несколько матчей, в том числе и игру 20-го тура чемпионата России против столичного "Динамо", заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
РИА Новости 04:46
Экономика

США инициировали судебные слушания в отношении Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group.
РИА Новости 04:45
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Армия и оружие

Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия

РИА Новости 04:03
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о наступлении террористов в Идлибе

Террористы из Идлибской зоны деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции правительственных войск Сирии.
Газета.Ru 01:29
Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Lenta.ru 01:37
Происшествия

По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали полицейского

В Калининграде задержали полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
Lenta.ru 04:40
Кино

Транс-активистка и сценаристка Netflix совершила самоубийство в 28 лет

Lenta.ru 04:52
Футбол

Шаронов: увольнение из «Рубина» было неожиданным

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов, который сменил на этом посту Курбана Бердыева, рассказал о том, что не ожидал своего увольнения из казанского клуба.
Metaratings 04:02
Музыка

Новый клип Леди Гаги полностью снят на iPhone 11 Pro

Леди Гага вчера вечером выпустила свой свежий сингл Stupid Love вместе с музыкальным клипом, который, как утверждают его создатели, был полностью снят смартфон iPhone 11 Pro.
iXBT.com 02:27
Армия и оружие

ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе

ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии.
ТАСС 03:59
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
ГлобалМСК.ру вчера в 08:58
Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

Стоимость майских фьючерсов Brent на 12:31 мск снизилась на 4,3%, до $49,61 за баррель.
Ведомости 04:50
Технологии

Смарт-колонки Mail.Ru уже продают на «Авито»

Колонки "Капсула", оснащённые голосовым ассистентом "Маруся", уже появились в продаже — неофициально.
Вести.Ru 03:53
Культура

Американский писатель назвал роман Достоевского чушью

Автор детективов «Черная орхидея» и «Секреты Лос-Анджелеса» Джеймс Эллрой крайне негативно отозвался о романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
Inc-news.ru 04:33
Спорт

Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал трехкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается в релизе CAS.
РИА Новости 04:12
Футбол

Леонид Слуцкий: «Уверен, что никто в „Рубине“ не выстрелит мне в спину»

Программное интервью нового главного тренера "Рубина" о госденьгах, вылетающих в трубу, футболистах-подкаблучниках и рисках новой команды В воскресенье "Рубин" возобновит сезон гостевым матчем против "Тамбова" — это первая официальная игра для нового главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, возглавившего команду в декабре прошлого года.
БИЗНЕС Online 00:00
Биатлон

IBU вернул сборной Норвегии бронзу смешанной эстафеты на ЧЕ

Газета.Ru 02:57
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения наркотиков у Абызова

По факту обнаружения наркотиков в квартире у бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова возбуждено уголовное дело.
Известия 02:16
Кино

Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова

Live24 26 февраля в 07:41
Шоу-бизнес

Прилучный заложил имущество за два месяца до развода с Муцениеце

Несколько дней назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце одновременно объявили о разводе. Судя по всему, к разводу были предпосылки.
Shraibikus News вчера в 13:42
Теннис

Джокович не пустил Хачанова в полуфинал турнира в Дубае

РИА Новости вчера в 12:43
Шоу-бизнес

Наталья Водянова раскрыла детали своей свадьбы

Российская модель Наталья Водянова заявила в интервью Elle, что ее предстоящая свадьба с французским олигархом Антуаном Арно будет рассчитана на 300 гостей.
Московский Комсомолец 02:55
Политика

Порошенко сам прибыл на допрос в ГБР

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что самостоятельно придёт на допрос в ГБР, поскольку суд удовлетворил ходатайство следователей о его принудительном приводе.
REGNUM 04:20
Происшествия

В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Вести.Ru 04:14
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru вчера в 01:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное