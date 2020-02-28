Экономика

РБКРБКРоссия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на $433 млн, в 2017-м — на $1,1 млрд. В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т.
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с чего всё началось

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.
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Как рекордный рост цен на палладий может повлиять на российскую промышленность

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В Новокузнецке пьяный лихач из Новосибирска устроил гонки с полицией

В кузбасском городе Новокузнецке пьяный водитель-лихач из Новосибирска устроил гонки с дорожными полицейскими, от которых удирал на Porsche Cayenne со скоростью 230 километров в час.
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Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину арестовали

Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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Руководитель ведомства уточнила, что в случае, когда поездку нельзя отменить, ее следует максимально сократить.
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Бывший министр экономики Андрей Нечаев предрекает наступление экономического кризиса уже в этом году.
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Врачи описали состояние россиянина, заразившегося коронавирусом SARS-CoV-2 и завезшего его в Азербайджан из Ирана.
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Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
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Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

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Папарацци засняли Дженнифер Лопес без наращенных волос

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В центре Москвы ограничено движение из-за марша памяти Немцова

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Ростуризм рекомендует остановить продажу туров в Италию

Ростуризм рекомендовал туристическим операторам и агентствам страны приостановить продажу туристических туров и услуг в Италию до нормализации эпидемиологической обстановки.
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Кулижников и Мурашов снялись с ЧМ в спринтерском многоборье

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