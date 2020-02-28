Экономика

РБКРБКРоссия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на $433 млн, в 2017-м — на $1,1 млрд. В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т.
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с чего всё началось

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.
РБКвчера в 03:59

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Как рекордный рост цен на палладий может повлиять на российскую промышленность

RT на русскомвчера в 10:24

Россия увеличила экспорт золота в Великобританию на рекордные $5 млрд

Коммерсантъвчера в 07:45

Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

Ведомостивчера в 05:09

Великобритания рекордно закупила золото в России

Lenta.ruвчера в 06:23

РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 миллиардов

РИА Новостивчера в 05:12

Россия увеличила продажу золота Великобритании в 12 раз

ТАССвчера в 07:23

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

РБКвчера в 03:59
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Здоровье

Пенсии начислят по-новому. Жизнь пенсионеров изменится с 1 марта

Ряд нормативных актов вступит в силу с 1 марта в России. Документы внесут изменения в жизнь пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 13:30
Армия и оружие

НАТО продолжит поддерживать Турцию в рамках ситуации в Идлибе

Североатлантический альянс продолжил поддерживать Турцию на фоне обострения конфликта в сирийском Идлибе.
Комсомольская правда вчера в 09:41
Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 14:06
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Наука

Бразильские ученые расшифровали геном коронавируса

Ученые расшифровали геном коронавируса нового типа, выявленного у пациента в Бразилии, сообщается на сайте национальной исследовательской лаборатории бразильского министерства здравоохранения Института Адольфу Лутца.
Газета.Ru вчера в 23:59
Экономика

Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 27 февраля в 17:48
Происшествия

В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
РБК 00:26
Космос

РАН пожалуется в ООН на систему спутников Илона Маска

МИР 24 вчера в 05:38
Гаджеты

OnePlus 7T Pro назвали лучшим смартфоном MWC 2020

Основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) подтвердил, что именно их гаджет OnePlus 7T Pro стал победителем в номинации «Лучший смартфон».
MobiDevices 26 февраля в 11:56
Кино

Маколей Калкин появится в новой «Американской истории ужасов»

39-летний Калкин уже давно не появлялся в крупных проектах, занимаясь своим подкастом и напоминая о себе появлениями на разных интернет-каналах.
Культуромания 26 февраля в 13:14
Космос

Ученые попросили добровольцев помочь с поиском черных дыр

Астрономы объявили набор волонтеров для проекта LOFAR Radio Galaxy Zoo — программы по анализу данных с крупнейшей в мире системы радиотелескопов.
Naked Science вчера в 11:49
Здоровье

В Китае вылечились почти 46% заразившихся коронавирусом

Почти 46% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больниц.
Gazeta.SPb 27 февраля в 23:02
Происшествия

Гей-порно показали приморцам на Масленицу

Deita.ru 00:37
Шоу-бизнес

Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
News.ru 27 февраля в 09:59
Армия и оружие

Истребитель F-16 уничтожил в Сирии российский ЗРПК «Панцирь-С»

Avia.pro вчера в 05:21
Экономика

Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки

«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 09:51
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Общество

Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж

Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ТАСС 00:06
Политика

Премьер-министр Украины Гончарук устал и собрался уходить

Источники сообщили, что последнее событие, подтолкнувшее Гончарука к такому решению, была критика деятельности министра юстиции Дениса Малюська.
Красная весна вчера в 22:53
Гаджеты

Начались продажи китайского смартфона за 9 тысяч рублей с огромным экраном и батареей на 5000 мАч

Модель оборудована большим 6,5-дюймовым экраном формата HD, мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч и задними камерами на 12, 8, 2 и 2 мегапикселя.
Dgl.ru 27 февраля в 03:20
Авто

Назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом

Деловое.ТВ 27 февраля в 09:48
Политика

Путин ответил на вопрос о двойниках

У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Российская газета 27 февраля в 02:17
Футбол

«Днепр-1» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины

РИА Новости вчера в 14:24
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Происшествия

Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину арестовали

Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Вечерняя Москва 27 февраля в 23:10
Наука

Витамин B12 оказался полезен в противоопухолевой терапии

Команда исследователей из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Института биофизики клетки РАН теперь показала, что распространенный в природе витамин B12 способен значительно улучшить эффект от противоопухолевой терапии диэтилдитиокарбаматом (ДДК) — веществом, активным против опухолей, но не внедренным в медицинскую практику.
Индикатор вчера в 07:15
Происшествия

В Подмосковье загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м

В Наро-Фоминском районе в Подмосковье загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м. Возгорание возникло на территории овощебазы на 49-м км Киевского шоссе.
Известия 00:29
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 27 февраля в 02:19
Космос

Студенты из Флориды пообщаются с астронавтами НАСА на МКС

Космонавты, живущие на МКС, осуществляют круглосуточную связь с Центром управления полетами НАСА в Хьюстоне через спутники слежения и ретрансляции космической сети (TDRS).
V-kosmose.com 26 февраля в 00:03
Общество

Верующих просят воздержаться от целования икон из-за коронавируса

Верующих просят отказаться от целования икон, чтобы не заразиться коронавирусом.
News.ru вчера в 23:48
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