Экономика

РБКРБКРоссия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на $433 млн, в 2017-м — на $1,1 млрд. В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т.
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с чего всё началось

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 22:07, Ашберн
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У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
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С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только при наличии загранпаспорта, сообщило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
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В США назвали ядерный удар по России смертельно опасным

Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета опубликовал статью в в The Conversation, где назвал разрушительным для США безответный запуск 100 ядерных боеголовок.
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Происшествия

В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция

Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в ночь с субботы на воскресенье в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.
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Комсомольская правда 16:40
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

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Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

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Новый кроссовер Toyota Wildlander стоит дешевле RAV4

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Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии

В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
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«Уотфорд» прервал 44-матчевую беспроигрышную серию «Ливерпуля» в АПЛ

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Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
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Президент Казахстана навестит дунган после межэтнического конфликта

Планирую встретиться с жителями сёл в Кордайском районе, где проживают казахи и дунгане, — сказал Токаев.
Евразия Daily 21:15
Общество

Шестая героическая: в России вспоминают псковских десантников

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На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
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Энрике Иглесиас назвал младшую дочь русским именем

Испанский исполнитель Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочку несуществующим русским именем – Маша, а не Мария.
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Рамзан Кадыров дал характеристику Александру Емельяненко

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался в адрес Александра Емельяненко, рассказав о его положительных качествах, а также поделился впечатлениями от совместной тренировки и спарринга с российским тяжеловесом.
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Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»

Сирийский журналист Мохаммед Гораб сообщил о том, что несколько часов назад в районе российской военной авиабазы «Хмеймим» прогремело несколько мощных взрывов.
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Борис Джонсон объявил о помолвке

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Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»

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Новак Джокович выиграл теннисный турнир в Дубае

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