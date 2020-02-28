Экономика

РБКРБКРоссия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на $433 млн, в 2017-м — на $1,1 млрд. В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т.
Читать в источнике
Комментировать1,6K
с чего всё началось

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.
РБК03:59

Подробнее о событии

Как рекордный рост цен на палладий может повлиять на российскую промышленность

RT на русском10:24

Россия увеличила экспорт золота в Великобританию на рекордные $5 млрд

Коммерсантъ07:45

Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

Ведомости05:09

Великобритания рекордно закупила золото в России

Lenta.ru06:23

РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 миллиардов

РИА Новости05:12

Россия увеличила продажу золота Великобритании в 12 раз

ТАСС07:23

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

РБК03:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:09, Ашберн
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Армия и оружие

Украинский вице-адмирал считает, что Россия не сможет «взять» Одессу

У Украины достаточно сил, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадку российских войск на берег, считает первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов.
РИА Новости 07:36
Футбол

Крылья Советов — Оренбург 1:0 (Перерыв)

Эхо Москвы в Оренбурге 06:29
Политика

Путин решит судьбу бога в Конституции

«Можно предложить юридический текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога», — объяснила Хабриева вариант с упоминанием бога в Основном законе.
Lenta.ru 10:36
Общество

Ростуризм разработает меры поддержки турбизнеса

В ближайшее время Ростуризм подготовит детальное разъяснение для компаний турбизнеса об их работе в условиях веерного закрытия направлений туризма, связанного с коронавирусом.
ТурДом 10:04
Космос

Впервые на орбите прошла автономная стыковка двух спутников

Постепенно Northrop Grumman планирует вывести на орбиту флот ремонтных аппаратов, которые не только продлят срок службы спутников, но и займутся дозаправкой, техобслуживанием и роботизированной сборкой в космосе.
Хайтек+ вчера в 05:21
Армия и оружие

НАТО продолжит поддерживать турецких военных в Идлибе

На конференции после экстренного заседания Североатлантического совета, которое прошло 28 февраля текущего года по запросу Турции, генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг выразил Анкаре соболезнования по поводу смерти военных в сирийском Идлибе и заявил, что организация продолжит поддерживать Турцию.
Ореанда-Новости 09:45
Музыка

YouTube удалил видео участников «Голос. Дети» за советскую песню

Как сообщает ToDay News Ufa, в YouTube удалили ролик с выступлением Валерии Базыкиной и Манижи Аминовой.
ToDay News Ufa 05:31
Общество

Глава ВОЗ: в мире разрабатывается более 20 вакцин от коронавируса

Более 20 вакцин от нового коронавируса разрабатывается мировыми специалистами.
REGNUM 10:50
Общество

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета вчера в 23:01
Армия и оружие

Великобритания запросила экстренное заседание Совбеза ООН по Идлибу

По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись, в том числе, турецкие военные, которые не должны были находиться в Идлибе.
Говорит Москва 09:58
Гаджеты

Новая уязвимость Wi-Fi затронула более одного миллиарда устройств

Под угрозой Kr00k оказалось более миллиарда устройств.
Astera вчера в 11:45
Армия и оружие

«Блумберг»: Эрдоган направил один пистолет на Запад, а другой держит у собственного виска

Из статьи: При президенте Реджепе Тайипе Эрдогане Турция обновила эту уникальную технику торга, умудрившись направить один пистолет в сторону Запада, а другой прижать к собственному виску.
Военное обозрение 10:48
Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Lenta.ru 01:37
Кино

Маколей Калкин сыграет в новом сезоне «Американской истории ужасов»

Каст юбилейного, десятого сезона хоррор-антологии "Американская история ужасов" обещается замечательным.
Российская газета 02:10
Шоу-бизнес

Меган Маркл пожаловалась на травлю со стороны королевской семьи

Отмечается, что экс-звезда «Форс-мажоров» пожаловалась на проблемы после того, как Елизавета II запретила им с Гарри использовать слово «королевский» в названии своего бренда.
ОК! вчера в 08:46
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 06:30
Футбол

Определились пары 1/8 финала Лиги Европы

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.
Газета.Ru 08:10
Экономика

Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса

Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.
Известия 09:01
Финансы

Силуанов объяснил ослабление рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:25
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным

Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
ТАСС вчера в 09:45
Здоровье

Коронавирус: последние новости 28 февраля огорчают

Новости о коронавирусе в мире на 28 февраля 2020 года по-прежнему не радуют.
Московский Комсомолец 09:05
Авто

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Известия 10:10
Происшествия

В Одессе обезвредили угрожавшего взорвать гранату в здании суда

В Приморском районном суде Одессы обезвредили мужчину, который угрожал взорвать гранату во время заседания.
RT на русском 06:39
Гаджеты

Apple выпустит для iPad клавиатуру с тачпадом

Специалисты компании Apple намереваются оснастить iPad более функциональной съемной клавиатурой.
Дни24 06:00
Здоровье

Составлен список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса

Вспышка коронавируса не проходит бесследно: ученые ищут лекарства, врачи пытаются вылечить больных, а федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составило список необходимых вещей и продуктов в случае эпидемии вируса COVID-19.
Live24 вчера в 03:46
Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка.
Известия 08:24
Происшествия

В Калининграде завели дело из-за обварившегося кипятком задержанного

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении старшего лейтенанта полиции по делу о задержанном, обварившемся кипятком в отделении, сообщает следственное управление СК по региону.
РБК 09:37
Армия и оружие

Пять истребителей НАТО не смогли обнаружить российский Ту-95

В небе над Норвежским морем 5 истребителей НАТО, поднятых по тревоге, не смогли обнаружить один российский стратегический бомбардировщик Ту-95.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:15
Общество

Папа Римский отменил все аудиенции из-за болезни

Компания 08:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное