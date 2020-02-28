Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.

с чего всё началось

Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на $433 млн, в 2017-м — на $1,1 млрд. В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т.

Общество В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".

Армия и оружие Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Единоборства Емельяненко опубликовал фото спарринга с Кадыровым Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в своем Instagram опубликовал фотографии спарринга с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Общество В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.

Общество Москва депортирует иностранцев за нарушение изоляции по коронавирусу Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что из столицы депортируют 88 иностранцев по причине нарушения режима изоляции на фоне коронавируса COVID-2019.

Здоровье 70 человек находятся под подозрением на коронавирус на Кубани На Кубани пока не зарегистрировано ни одного случая заражения этим опасным вирусом сообщает "Интерфакс-Юг" с ссылкой на руководителя Специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого Минздрава Нафисет Тхакушинову.

Финансы Внешний долг частного сектора в 2020 г. может вырасти В целом за 2019 год, по оценкам ЦР НИУ ВШЭ, новые займы предприятий превысили погашение и российские компании впервые за несколько лет смогли полностью рефинансировать платежи по внешнему долгу.

Авто Электрокары начали приносить людям вред Немцы бьют тревогу: переход с автомобилей, оснащённых ДВС, на электрокары сулит обычным людям немалые проблемы.

Здоровье Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2788 человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 78 824 человек, из них 2788 скончались, свыше 36 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

Общество В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 800 человек Число погибших от коронавируса возросло до 21 человека, уточнил он. По словам чиновника, речь идет о заразившихся в возрасте от 70 лет.

Политика Саммит АСЕАН и США перенесли из-за распространения коронавируса Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который был запланирован на март в Лас-Вегасе, отменили из-за распространения коронавируса и отложили на неясное время, сообщает Reuters со ссылкой на американскую администрацию.

Кино Представлены постеры экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович Главные роли в экранизации исполнили актриса Милла Йовович и актер Тони Джаа. Именно они были изображены на первых постерах.