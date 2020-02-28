Экономика
РБКРоссия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на $433 млн, в 2017-м — на $1,1 млрд. В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т.
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с чего всё началось
Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.РБК28 февраля в 03:59
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Как рекордный рост цен на палладий может повлиять на российскую промышленность
RT на русском28 февраля в 10:24
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