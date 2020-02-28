Экономика

РБКРБКРоссия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на $433 млн, в 2017-м — на $1,1 млрд. В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т.
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с чего всё началось

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.
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Рунет негативно отнесся к новости о продаже Россией золота Великобритании

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Россия увеличила экспорт золота в Великобританию на рекордные $5 млрд

Коммерсантъ28 февраля в 07:45

РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 миллиардов

РИА Новости28 февраля в 05:12

Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

Ведомости28 февраля в 05:09

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

РБК28 февраля в 03:59
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Тарасова: мне жаль Роднину

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Электронные сигареты изменили микрофлору рта вейперов

Электронные сигареты изменили микрофлору рта вейперов. Об этом заявили американские биологи в научном издании iScience.
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«Реал» обыграл «Барселону» и вышел в лидеры чемпионата Испании

В центральном матче 26-го тура испанского первенства мадридский "Реал" в "эль-класико" обыграл на своем поле "Барселону" - 2:0. Отличились Винисиус Жуниор и Мариано Диас.
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Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

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Греция перебрасывает еще военных и полицейских к границе с Турцией

Сообщается, что тысяча военнослужащих и 400 полицейских с бронетехникой будут переброшены к КПП «Кастаниес» на границе с Турцией для предотвращения попыток ее перехода тысячами нелегальных мигрантов и беженцев.
Аргументы и Факты вчера в 19:55
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Скончалась народная артистка Мария Антонова

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Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
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Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
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Экономика

Десять миллиардеров потеряли больше $83 млрд из-за коронавируса

Десять миллиардеров из списка Forbes потеряли в сумме примерно $83,4 млрд в последнюю неделю февраля.
Коммерсантъ 12:39
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
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На Берлинском фестивале фильм «Дау. Наташа» получил приз

RuNews24.ru 04:50
Политика

Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»

В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 08:58
Политика

Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Lenta.ru 15:50
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
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В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

РБК 04:17
Происшествия

В Турции освободили главреда Sputnik

Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе, задержанного в Стамбуле, освободили, заявила РИА Новости его жена.
РИА Новости 09:54
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Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess

Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:26
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Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

RT на русском 12:49
Политика

В Иране назвали мирный договор США и талибов капитуляцией Вашингтона

Мирное соглашение, которое Вашингтон подписал с движением «Талибан» (запрещено в России), является капитуляцией США.
РБК 15:50
Хоккей

Панарин первым из россиян набрал 90 очков в сезоне

Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией Флайерз" (3:5) набрал два очка, сделав две результативные передачи.
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Армия и оружие

Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо

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Семин отреагировал на критику Губерниева

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Газета.Ru 07:38
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Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
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Авто

Названы непригодные для перепродажи автомобили

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Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.
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В сети появился возможный скриншот из Project A — показали героя Sage

Инсайдеры опубликовали скриншот из Valorant — шутера от Riot Games, известного под рабочим названием Project A. На изображении, которое показали в неофициальном твиттере ValorantTheGame, представили меню выбора героев, а также модель Sage и иконки других персонажей.
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В Санкт-Петербурге во время матча 20 тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и московским "Локомотивом" произошел инцидент с участием фанатов обеих команд.
Вести.Ru 06:42
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Российские военные выполнят наблюдательный полёт над Германией

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Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
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С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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